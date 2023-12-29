Так, по словам астрологов, этому подвержены 3 знака зодиака. В частности, Овен, Скорпион и Лев, пишет 24 Канал.

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Овен

Овны известны своей настойчивостью. Они всегда стараются сделать все по-своему и могут быть очень упрямы в отношениях.

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Скорпион

Эти люди страстны и стремятся к власти. Они носят волевой характер. Стоят на своем до последнего. Скорпионы в большинстве своем не готовы идти на компромиссы.

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Лев

Родившиеся под этим знаком гордые и сильные. Львы хотят быть в центре внимания и управлять ситуацией, что делает их менее склонными к компромиссам в отношениях.

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