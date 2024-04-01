Названы 4 знака зодиака, которых в апреле ждет развод

В этом месяце отношения четырех знаков зодиака будут трещать по швам. Уже вскоре они могут расстаться.

Лев, Козерог, Овен и Рыбы. именно эти знаки зодиака разойдутся с партнерами в апреле, пишет Love 24.

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Лев

Уже вскоре Львы узнают, что любимый человек изменяет. Смириться с этим не смогут. Поэтому впереди развод.

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Козерог

В этом месяце у Козерогов будут серьезные проблемы в личной жизни. Есть риск расстаться.

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Овен

В апреле Овны могут не устоять перед соблазном и изменить. Как следствие, потеряют любимого человека.

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Рыбы

Жизнь Рыб может измениться уже в скором времени. Так, в апреле они разведутся. Это будет нелегко, впрочем, действительно необходимо.

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