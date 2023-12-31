Так, изменения ждут 4 знаков зодиака. В частности, Льва, Деву, Стрельца и Скорпиона, пишет 24 Канал.
Кстати Уже в январе 4 знака зодиака отважатся на развод
Дева
Уже в начале нового года Девы могут решиться на серьезный шаг – развод. Все из-за измены партнера или партнерши.
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Лев
В 2024 году Львы могут не устоять перед соблазном и пойти налево. Скрыть правду не получится. Это разобьет любимому человеку сердце и, соответственно, разрушит отношения.
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Стрелец
В следующем году Стрельцы встретят партнера или партнершу мечты. Они построят идеальные, крепкие, здоровые отношения.
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Скорпион
Уже в январе Скорпионы могут встретить человека, который изменит их жизнь к лучшему. Вероятно, это будет любовь с первого взгляда.
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