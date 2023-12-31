Так, изменения ждут 4 знаков зодиака. В частности, Льва, Деву, Стрельца и Скорпиона, пишет 24 Канал.

Кстати Уже в январе 4 знака зодиака отважатся на развод

Дева

Уже в начале нового года Девы могут решиться на серьезный шаг – развод. Все из-за измены партнера или партнерши.

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Лев

В 2024 году Львы могут не устоять перед соблазном и пойти налево. Скрыть правду не получится. Это разобьет любимому человеку сердце и, соответственно, разрушит отношения.

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Стрелец

В следующем году Стрельцы встретят партнера или партнершу мечты. Они построят идеальные, крепкие, здоровые отношения.

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Интересно 2 знака зодиака, которые чаще всего изменяют: есть ли среди них ваш партнер

Скорпион

Уже в январе Скорпионы могут встретить человека, который изменит их жизнь к лучшему. Вероятно, это будет любовь с первого взгляда.

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