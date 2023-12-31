Так, зміни чекають на 4 знаків зодіаку. Зокрема, Лева, Діву, Стрільця та Скорпіона, пише 24 Канал.

До речі Уже в січні 4 знаки зодіаку наважаться на розлучення

Діва

Вже на початку нового року Діви можуть наважитися на серйозний крок – розлучитися. Усе через зраду партнера чи партнерки.

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Лев

У 2024 році Леви можуть не встояти перед спокусою й піти наліво. Приховати правду не вийде. Це розіб'є коханій людині серце і, відповідно, зруйнує стосунки.

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Стрілець

Наступного року Стрільці зустрінуть партнера чи партнерку мрії. Вони побудують ідеальні, міцні та здорові стосунки.

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Скорпіон

Уже в січні Скорпіони можуть зустріти людину, яка змінить їхнє життя на краще. Ймовірно, це буде кохання з першого погляду.

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