Так, найчастіше зраджують 2 знаки зодіаку. Зокрема, Близнюки та Овен, передає 24 Канал.

До речі Ці люди не вміють йти на компроміси в стосунках: 3 знаки зодіаку

Близнюки

За словами астрологів, саме Близнюки найбільш схильні до зради в стосунках. Народжені під цим знаком зодіаку обожнюють досліджувати та експериментувати. Окрім того, вони дуже цінують свою незалежність і свободу.

До речі, Близнюкам постійно необхідна стимуляція, щось нове та цікаве. Буденність в стосунках їм може дуже швидко набриднути.

Гороскоп для Близнюків

Зверніть увагу Уже в січні 4 знаки зодіаку наважаться на розлучення

Овен

Цей знак зодіаку перебуває під опікою Марсу – планети дії, агресії та сексуальності. Тож Овни мають надзвичайно високий сексуальний потяг. Вони схильні до зради.

Цікаво, що, скоріш за все, Овен, скаче в гречку навіть не замислюючись. Ним керують сильні емоції та імпульси, що можуть призвести до необачної поведінки.

Цей знак відомий своїм запальним характером і незалежністю. Якщо ви перебуваєте з Овном у стосунках, важливо завжди підтримувати іскру.

Гороскоп для Овнів