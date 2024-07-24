О том, что известно о личной жизни популярной американской актрисы и певицы, и почему ей так и не удалось построить длительные отношения в браке – пишет Love24.

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Первый брак звезды был с официантом

У Джей Ло всегда было много ухажеров, среди которых известные исполнители, спортсмены и другие завистливые холостяки. Впервые под венец певица пошла в 28 лет. Тогда ее сердце пленил горячий официант и модель Охани Ноа. Однако их брак был недолгим – 11 месяцев – и завершился в 1998 году.

Позже Охани пытался выбить из богатой бывшей деньги и даже угрожал распространить интимное видео со звездой. В конце концов, в 2006 году Лопес подала на "экса" в суд, когда он требовал от нее 5 миллионов долларов.



Джей Ло и Охани Ноа на свадьбе / Фото GrosbyGroup

Второй брак длился 9 месяцев

В 2000 году актриса влюбилась в танцора Криса Джадда. 29 сентября 2001 года влюбленные поженились, а уже в июле 2002 года подали на развод.

Брак – это не только любовь. Я любила Криса, до сих пор люблю его, он один из лучших людей. Мне было нелегко уйти, но у нас не было того, что нужно, чтобы сделать брак успешным,

– говорила звезда в 2003 году.

Но на самом деле причина развода в том, что в то время Дженнифер уже познакомилась с любовью всей своей жизни – актером Беном Аффлеком.



Свадьба Джей Ло со вторым мужем / Фото GrosbyGroup

Первая влюбленность в Бена Аффлека

История любви Джей Ло и Бена Аффлека очень длинная. Актеры познакомились на съемках фильма "Джили" и быстро влюбились. И мужчина, и женщина в то время состояли в отношениях, но "химия" между ними была так сильна, что они быстро порвали со своими партнерами. Лопес даже пришлось выплатить 18 миллионов долларов, чтобы развестись со вторым мужем.

Лопес и Аффлек не могли сдержать своих чувств на публике, поэтому их парой быстро все очаровались. Поклонники даже прозвали их "Беннифер". В 2002 году Аффлек сделал предложение возлюбленной и пара начала планировали свадьбу. Праздновать должны были грандиозно – с 800 гостями. Однако всего за несколько дней до бракосочетания свадьбу отменили.

Причиной якобы стало то, что актеры слишком разные и эти различия начали им все больше мешать. Лопес хотела, чтобы бойфренд ходил в костюмах, ведь сама она предпочитала каблуки и изысканные наряды, а Аффлеку было удобнее в джинсах и футболке.

Я люблю Бена, он удивительный человек, но за 2 года отношений каждый из нас прошел испытания. Мы были на обложках всех журналов каждую неделю. Это правда очень странно. Понятно, это не единственная причина, почему мы расстались, но такое внимание сильно повлияло на динамику наших отношений,

– говорила Дженнифер.

Инсайдеры поговаривали, что ключевым фактором разрыва стал брачный договор. Аффлек не хотел подписывать то, чего пожелала Лопес. Актеры разошлись своими дорогами, но много лет поддерживали дружеские отношения.



Джей Ло и Бен Аффлек в 2002 году / Фото Getty Images

Токсичные отношения

Как-то Лопес призналась, что вообще не считает свои первые два замужества. Звезда считает, что тогда была слишком молодой. Между браками у актрисы не было отбоя от мужчин. Однако, какой бы сильной и красивой ни была знаменитость, даже она находилась в токсичных отношениях. Рэпер Diddy, которого полюбила Дженнифер, изменял ей. Эти отношения были очень скандальными, пару даже задерживала полиция.

Это был первый раз, когда я была с кем-то, кто не был верным. В этих отношениях я постоянно плакала и сходила с ума. Он говорил, что уходит в клуб на несколько часов, а потом никогда не возвращался,

– призналась Джей Ло.

Брак, в котором у Лопес появились дети

В 2004 году актриса вышла замуж за певца Марка Энтони. Интересно, что свадьбу отгуляли всего через неделю после того, как Энтони развелся с женой. Этот брак стал для Джей Ло самым долгим, более того – звезда забеременела. Она родила мужу двойняшек – мальчика и девочку.

Однако спустя 7 лет супружеской жизни пара развелась.

Продолжение истории с Аффлеком

После третьего развода актриса крутила романы с танцовщиком Каспером Смартом, рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом, который даже сделал предложение знаменитости. Однако в 2022 году мир был ошеломлен новостью – Джей Ло и Бен Аффлек поженились.



Джей Ло и Бен Аффлек / Фото Getty Images

Актеры, которые 20 лет поддерживали дружеские отношения, снова влюбились. Поклонники были безумно счастливы возвращением "Беннифер". Однако уже весной 2024 года появились слухи, что пара разводится. Похоже, вторая попытка построить счастливую семейную жизнь также оказалась неудачной.

Инсайдеры предполагают, что все дело в непростом характере Дженнифер и ее завышенных требованиях к партнерам. Однако, на самом ли деле это является причиной неудач звезды в личной жизни – неизвестно.