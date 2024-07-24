Про те, що відомо про особисте життя популярної американської акторки і співачки, і чому їй так і не вдалося побудувати тривалі стосунки у шлюбі – пише Love24.

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Перший шлюб зірки був з офіціантом

У Джей Ло завжди було багато залицяльників, серед яких відомі виконавці, спортсмени та інші заздрісні холостяки. Вперше під вінець співачка пішла у 28 років. Тоді її серце полонив гарячий офіціант та модель Охані Ноа. Однак їхній шлюб був недовгим – 11 місяців – і завершився у 1998 році.

Пізніше Охані намагався вибити з багатої колишньої гроші і навіть грозився поширити інтимне відео з зіркою. Зрештою, у 2006 році Лопес подала на "екса" в суд, коли він вимагав від неї 5 мільйонів доларів.



Джей Ло та Охані Ноа на весіллі / Фото GrosbyGroup

Другий шлюб тривав 9 місяців

У 2000 році акторка закохалася у танцюриста Кріса Джадда. 29 вересня 2001 року закохані одружилися, а вже в липні 2002 року подали на розлучення.

Шлюб – це не тільки любов. Я любила Кріса, досі люблю його, він один із найкращих людей. Мені було нелегко піти, але у нас не було того, що потрібно, щоб зробити шлюб успішним,

– говорила зірка у 2003 році.

Та насправді річ у тім, що в той час Дженніфер вже познайомилася з любов'ю всього свого життя – актором Беном Аффлеком.



Весілля Джей Ло з другим чоловіком / Фото GrosbyGroup

Перша закоханість в Бена Аффлека

Історія кохання Джей Ло і Бена Аффлека дуже довга. Актори познайомилися на зйомках фільму "Джилі" і швидко закохалися. І чоловік, і жінка у той час перебували у стосунках, але "хімія" між ними була така сильна, що вони швидко порвали зі своїми партнерами. Лопес навіть довелося виплатити 18 мільйонів доларів, щоб розлучитися з другим чоловіком.

Лопес і Аффлек не могли стримати своїх почуттів на публіці, то ж їхньою парою швидко всі зачарувалися. Шанувальники навіть прозвали їх "Бенніфер". У 2002 році Аффлек освідчився коханій і пара почала планували весілля. Святкували мали грандіозно – з 800 гостями. Однак всього за кілька днів до одруження весілля скасували.

Причиною буцімто стало те, що актори надто різні і ці відмінності почали їм все більше заважати. Лопес хотіла, аби бойфренд ходив у костюмах, адже сама вона віддавала перевагу підборам і вишуканому вбранню, а Аффлеку було зручніше в джинсах і футболці.

Я люблю Бена, він дивовижна людина, але за 2 роки стосунків кожен із нас зазнав випробування. Ми були на обкладинках усіх журналів щотижня. Це правда дуже дивно. Зрозуміло, це не єдина причина, чому ми розлучилися, але така увага сильно вплинула на динаміку наших стосунків,

– казала Дженніфер.

Інсайдери подейкували, що ключовим фактором розриву став шлюбний договір. Аффлек не хотів підписувати те, чого забажала Лопес. Актори розійшлися своїми дорогами, але багато років підтримували дружні стосунки.



Джей Ло і Бен Аффлек у 2002 році / Фото Getty Images

Токсичні стосунки

Якось Лопес зізналася, що взагалі не рахує свої перші два заміжжя. Зірка вважає, що тоді була надто молодою. Між шлюбами в акторки не було відбою від чоловіків. Однак, якою б сильною та красивою не була знаменитість, навіть вона перебувала у токсичних стосунках. Репер Diddy, якого покохала Дженніфер, зраджував її. Ці стосунки були дуже скандальними, пару навіть затримувала поліція.

Це був перший раз, коли я була з кимось, хто не був вірним. У цих стосунках я постійно плакала і сходила з розуму. Він казав, що йде в клуб на кілька годин, а потім ніколи не повертався,

– зізналася Джей Ло.

Шлюб, у якому в Лопес появилися діти

У 2004 році акторка вийшла заміж за співака Марка Ентоні. Цікаво, що весілля відгуляли всього за тиждень після того, як Ентоні розлучився з дружиною. Цей шлюб став для Джей Ло найдовшим, ба більше – зірка завагітніла. Вона народила чоловіку двійнят – хлопчика і дівчинку.

Однак через 7 років подружнього життя пара розлучилася.

Продовження історії з Аффлеком

Після третього розлучення акторка крутила романи з танцівником Каспером Смартом, репером Дрейком та бейсболістом Алексом Родрігесом, який навіть освідчився знаменитості. Однак у 2022 році світ був приголомшений новиною – Джей Ло і Бен Аффлек одружилися.



Джей Ло і Бен Аффлек / Фото Getty Images

Актори, які 20 років підтримували дружні стосунки, знову закохалися. Шанувальники були до нестями щасливі поверненням "Бенніфер". Однак вже весною 2024 року з'явилися чутки, що пара розлучається. Схоже, друга спроба побудувати щасливе сімейне життя також виявилася невдалою.

Інсайдери припускають, що вся річ у непростому характері Дженніфер і її завищених вимогах до партнерів. Однак, чи насправді це є причиною невдач зірки в особистому житті – невідомо.