41-річний Метт Сміт не одружений і майже ніколи не говорить про особисте життя. Про всі його романи шанувальниці можуть лише здогадуватися. То ж з ким зустрічався актор – пише Love24.

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Дейзі Лоу

У 2010 році Сміт через спільних друзів познайомився з англійською фотомоделлю Дейзі Лоу. Між чоловіком і жінкою миттєво спалахнула іскра. Закохані були разом 3 роки, однак їхнім стосункам постійно заважав напружений графік роботи. І актор, і фотомодель багато працювали, то ж їм просто не вистачало часу один для одного. Зрештою, саме це й стало причиною розриву.

До речі, зараз Дейзі одружена і виховує маленьку донечку. Вона активно ділиться милими сімейними фотографіями в соцмережах.

Карен Ґіллан

Мет і Карен познайомилися на зйомках серіалу "Доктор Хто". Екранна хімія між акторами породила чимало чуток про те, що в реальному житті вони також разом. Колеги цю інформацію заперечували і запевняли, що вони "просто друзі". То ж достеменно не відомо, чи був між ними роман.

Зауважимо, Ґіллан прославилася завдяки ролям у фільмах "Джуманджі", "Вартові Галактики" та "Месники".

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Лілі Джеймс

Найдовші стосунки в Сміта були з колегою по цеху Лілі Джеймс. Акторка відомо завдяки ролі Попелюшки у фільмі 2015 року. Вперше пара з'явилася разом на публіці у 2014 році – для спільного виходу закохані обрали Каннський кінофестиваль. Стосунки акторів тривали 5 років, але за цей час вони жодного разу не коментували особисте життя.

Сміту приписують романи з бразильською акторкою Майаною Моура та колегою по знімальному майданчику серіалу "Доктор Хто" Біллі Пайпер. Однак Сміт – дуже таємничий, тому про те, який він у стосунках і чи зайняте зараз його серце – невідомо.