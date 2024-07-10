41-летний Мэтт Смит не женат и почти никогда не говорит о личной жизни. Обо всех его романах поклонницы могут только догадываться. Так с кем же встречался актер – пишет Love24.

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Дейзи Лоу

В 2010 году Смит через общих друзей познакомился с английской фотомоделью Дэйзи Лоу. Между мужчиной и женщиной мгновенно вспыхнула искра. Влюбленные были вместе 3 года, однако их отношениям постоянно мешал напряженный график работы. И актер, и фотомодель много работали, поэтому им просто не хватало времени друг для друга. В конце концов, именно это и стало причиной разрыва.

Кстати, сейчас Дейзи замужем и воспитывает маленькую дочь. Она активно делится милыми семейными фотографиями в соцсетях.

Карен Гиллан

Мэт и Карен познакомились на съемках сериала "Доктор Кто". Экранная химия между актерами породила немало слухов о том, что в реальной жизни они также вместе. Коллеги эту информацию отрицали и уверяли, что они "просто друзья". Поэтому точно не известно, был ли между ними роман.

Заметим, Гиллан прославилась благодаря ролям в фильмах "Джуманджи", "Стражи Галактики" и "Мстители".

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Лили Джеймс

Самые долгие отношения у Смита были с коллегой по цеху Лили Джеймс. Актриса известна благодаря роли Золушки в фильме 2015 года. Впервые пара появилась вместе на публике в 2014 году – для совместного выхода влюбленные выбрали Каннский кинофестиваль. Отношения актеров длились 5 лет, но за это время они ни разу не комментировали личную жизнь.

Смиту приписывают романы с бразильской актрисой Майаной Моура и коллегой по съемочной площадке сериала "Доктор Кто" Билли Пайпер. Однако Смит – очень таинственный, поэтому о том, какой он в отношениях и занято ли сейчас его сердце – неизвестно.