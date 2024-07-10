5 месяцев тренировок прошли не зря

Кэлси мечтала воспроизвести танец из детства на свадьбе еще за долго до помолвки. Идея возникла еще 10 лет назад, когда отец с дочерью наткнулись на старые кассеты.

Читайте также Cвидетельница в слезах бросила невесту в салоне с платьями из-за смс в ее телефоне

На кадрах они увидели запись с танцевальных курсов, которые отец с дочерью посещали, когда Келси готовились к участию в соревнованиях. Тогда дочь спросила у отца, хотел бы он повторить этот танец на ее свадьбе. Мужчина согласился со словами: "Конечно, когда придет время, мы поговорим об этом".

В октябре 2022 года возлюбленный Кэлси Патрик сделал ей предложение, поэтому девушка поспешила напомнить отцу об их договоренности. Сначала Дэйв подумал, что дочь шутила, но в конце концов согласился снова выучить старый танец.

Отец с дочкой тренировались около 5 месяцев и результат их стараний был ошеломлен.

Мы превратили это в маленькую прогулку отца с дочерью, где мы тренировались после работы, а потом шли вместе поужинать и наверстывать упущенное. Это было действительно приятно,

– рассказала Келси.

В день свадьбы Дейв очень волновался перед танцем, однако искренние аплодисменты гостей помогли ему расслабиться. Когда они вышли на танцевальную площадку, позади на проекторе демонстрировали кадры 24-летней давности. Келси и Дэйв повторяли все движения из прошлого и это было настолько трогательно, что никто не мог удержать слез.

Смотрите видео танца отца и невесты:

Мама Келси была настолько поражена танцем мужа и дочери, что упала на колени.



Мама была в восторге от танца дочери и мужа / Фото Лорен Ладусер

Участвуйте в жизни своих детей. Если появляется такая возможность, ты должен ею воспользоваться. Это не мое дело – танцевать перед людьми, но ты должен это сделать, потому что дети так быстро растут,

– сказал отец невесты.

Видео трогательного танца уже набрало 1,4 миллиона просмотров. Люди в комментариях выражали восторг отцом невесты и признавались, что видео настолько милое, что довело их до слез.