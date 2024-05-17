Про красиву і пристрасну історію кохання довжиною у 20 років, а також ймовірне розлучення пише Love24.

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Як зародилася "Бенніфер"

Актори познайомилися у далекому 2001 році на знімальному майданчику фільму "Джильї". Герої Дженніфер і Бен закохалися, але екранні почуття швидко переросли у справжні. Обоє знаменитостей на той час перебували в стосунках. Лопес взагалі лише 8 місяців тому як одружилася з другим чоловіком – Крісом Джаддом. Розлучення обійшлося акторці у 18 мільйонів доларів, та головне для неї було нове кохання.

Водночас Аффлек зустрічався з акторкою Сандрою Балок, але покинув її заради колеги по фільму.

Джей і Бен стали просто нерозлучними. Вони намагалися приховувати свої стосунки, але не могли втримати пристрасні почуття, то ж дуже скоро про нову пару заговорили всі. Актори всюди були разом, а шанувальники навіть назвали їхню пару "Бенніфер", адже чоловік та жінка практично не розлучалися.

У 2002 році Аффлек освідчився коханій з каблучкою, на якій красувався величезний рожевий діамант. Лопес назвала каблучку "найпрекраснішим предметом, який вона коли-небудь бачила". Весілля на 800 людей запланували на 2003 рік, але за кілька днів до церемонії його скасували. Тоді піарники пояснили що папараці нібито дізналися всі деталі, то ж святкування довелося перенести.

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Надмірна публічність зруйнувала стосунки

Та насправді у стосунках Джей і Бена почали виникати перші непорозуміння. Лопес, яка обожнює розкішні наряди та високі підбори, хотіла, щоб її партнер одягав костюми та краватки, однак Аффлек надавав перевагу джинсам. Дженніфер лягала спати раніше, а Бен любив погуляти до ранку. Та найбільше актора нібито обурили умови шлюбного договору. У них Лопес нібито навіть прописала, що чоловік має займатися з нею сексом 4 рази на тиждень і завжди ночувати вдома, якщо він не на зйомках.

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Крім того, кар'єра Лопес почала стрімко рости вгору, не такий успішний Аффлек почувався лише придатком до знаменитості. Самі ж актори пояснювали, що на їхні стосунки негативно вплинула публічність, адже тоді про "Бенніфер" говорили усі.

Я люблю Бена, він дивовижна людина, але за 2 роки стосунків кожен із нас зазнав випробування. Ми були на обкладинках усіх журналів щотижня. Це правда дуже дивно. Зрозуміло, це не єдина причина, чому ми розлучилися, але така увага сильно вплинула на динаміку наших стосунків,

– говорила Джей Ло у 2010 році.

Дороги колишніх коханців розійшлися й кожен з них створив власну сім'ю. Та всі ті 20 років Дженніфер і Аффлек були у дружніх стосунках: вони переписувалися, фліртували один з одним на різних заходах і намагалися підтримувати зв'язок.

Возз'єднання через 20 років

Спілкування між акторами у 2021 році вийшло за межі дружби. У той час і Бен, і Джей переживали кризи в стосунках зі своїми партнерами й почали підтримувати один одного. Перша їхня історія кохання зародилася з пристрасті, а друга – з дружби.

Дженніфер офіційно підтвердила, що їхні романтичні стосунки з Беном відновилися. Пара знову стала нерозлучною й відвідувала разом усі світські заходи. Про їхнє возз'єднання говорив весь Голлівуд і не тільки.

Я почуваюся такою щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це красива історія кохання, у якій ми отримали другий шанс. Ми обидва зробили висновок: ми такі щасливі і не хочемо повторити минулих помилок,

– сказала Лопес.



Джей Ло і Бен Аффлек на прем'єрі фільму акторки / Фото Getty Images

Взимку 2022 року Бен вдруге освідчився коханій і вже через пів року вони одружилися. На цей раз 800 гостей не запрошували, а церемонія була скромною – у невеликій церкві в Лас-Вегасі.

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Знову розрив?

Днями з'явилися чутки, що Джей Ло і Бен Аффлек перебувають на межі розлучення. Актори нібито вже не живуть разом. Ця інформація цілком може бути правдивою, адже зіркове подружжя перестало разом з'являтися на публіці. Навіть на Met Gala акторка була без чоловіка.

Що стало причиною непорозумінь на цей раз – невідомо. Та загалом варто зауважити, що у Джей Ло досить насичене особисте життя й вона часто змінює партнерів.