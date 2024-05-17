О красивой и страстной истории любви длиной в 20 лет, а также вероятный развод пишет Love24.

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Как зародилась "Беннифер"

Актеры познакомились в далеком 2001 году на съемочной площадке фильма "Джильи". Герои Дженнифер и Бен влюбились, но экранные чувства быстро переросли в настоящие. Обе знаменитости на то время находились в отношениях. Лопес вообще лишь 8 месяцев назад как вышла замуж за второго мужа – Криса Джадда. Развод обошелся актрисе в 18 миллионов долларов, но главное для нее была новая любовь.

В то время Аффлек встречался с актрисой Сандрой Балок, но бросил ее ради коллеги по фильму.

Джей и Бен стали просто неразлучными. Они пытались скрывать свои отношения, но не могли удержать страстные чувства, поэтому очень скоро о новой паре заговорили все. Актеры везде были вместе, а поклонники даже назвали их пару "Беннифер", ведь мужчина и женщина практически не расставались.

В 2002 году Аффлек сделал предложение возлюбленной с кольцом, на котором красовался огромный розовый бриллиант. Лопес назвала кольцо "самым прекрасным предметом, который она когда-либо видела". Свадьбу на 800 человек запланировали на 2003 год, но за несколько дней до церемонии ее отменили. Тогда пиарщики объяснили что папарацци якобы узнали все детали, поэтому празднование пришлось перенести.

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Чрезмерная публичность разрушила отношения

Но на самом деле в отношениях Джей и Бена начали возникать первые недоразумения. Лопес, которая обожает роскошные наряды и высокие каблуки, хотела, чтобы ее партнер надевал костюмы и галстуки, однако Аффлек предпочитал джинсы. Дженнифер ложилась спать раньше, а Бен любил погулять до утра. Но больше всего актера якобы возмутили условия брачного договора. В них Лопес якобы даже прописала, что муж должен заниматься с ней сексом 4 раза в неделю и всегда ночевать дома, если он не на съемках

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Кроме того, карьера Лопес начала стремительно расти вверх, а не такой успешный Аффлек чувствовал себя лишь придатком к знаменитости. Сами же актеры объясняли, что на их отношения негативно повлияла публичность, ведь тогда о "Беннифер" говорили все.

Я люблю Бена, он удивительный человек, но за 2 года отношений каждый из нас подвергся испытанию. Мы были на обложках всех журналов каждую неделю. Это правда очень странно. Понятно, это не единственная причина, почему мы расстались, но такое внимание сильно повлияло на динамику наших отношений,

– говорила Джей Ло в 2010 году.

Дороги бывших любовников разошлись и каждый из них создал собственную семью. Но все те 20 лет Дженнифер и Аффлек были в дружеских отношениях: они переписывались, флиртовали друг с другом на различных мероприятиях и пытались поддерживать связь.

Воссоединение через 20 лет

Общение между актерами в 2021 году вышло за пределы дружбы. В то время и Бен, и Джей переживали кризисы в отношениях со своими партнерами и начали поддерживать друг друга. Первая их история любви зародилась из страсти, а вторая – из дружбы.

Дженнифер официально подтвердила, что их романтические отношения с Беном возобновились. Пара снова стала неразлучной и посещала вместе все светские мероприятия. Об их воссоединении говорил весь Голливуд и не только.

Я чувствую себя такой счастливой и горжусь тем, что я с ним. Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс. Мы оба сделали вывод: мы такие счастливые и не хотим повторить прошлых ошибок,

– сказала Лопес.



Джей Ло и Бен Аффлек на премьере фильма актрисы / Фото Getty Images

Зимой 2022 года Бен во второй раз сделал предложение любимой и уже через полгода они поженились. На этот раз 800 гостей не приглашали, а церемония была скромной – в небольшой церкви в Лас-Вегасе.

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Опять разрыв?

На днях появились слухи, что Джей Ло и Бен Аффлек находятся на грани развода. Актеры якобы уже не живут вместе. Эта информация вполне может быть правдивой, ведь звездные супруги перестали вместе появляться на публике. Даже на Met Gala актриса была без мужа.

Что стало причиной недоразумений на этот раз – неизвестно. Но в целом стоит заметить, что у Джей Ло достаточно насыщенная личная жизнь и она часто меняет партнеров.