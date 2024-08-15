Про романи акторки до зустрічі з коханням усього її життя – директором художньої галереї Куком Мероні – розповідає Love 24.

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5-річні стосунки з Ніколасом Голтом

Під час зйомок фільму "Люди Ікс: Перший клас" у 2010 році Лоуренс познайомилася з колегою з Великої Британії Ніколасом Голтом. У фільмі актор зіграв роль "Генка" Маккоя. Між дівчиною та хлопцем швидко виникла "хімія" і вони почали зустрічатися. У 2013 році пара ненадовго розійшлася, але потім знову з'єдналася. Загалом стосунки акторів тривали 5 років.

Лоуренс розійшлася з Голтом приблизно у той самий час, коли завершила зйомки в останньому фільмі трилогії "Голодні Ігри". Акторка почувалася розгубленою і втраченою, адже і Ніколас, і фільм були важливими частинами її життя.

Хто я без цих фільмів? Хто я без цього чоловіка?

– казала Дженніфер в інтерв'ю ABC News.

Колишні коханці залишилися у хороших стосунках й продовжили спільну роботу у наступних частинах фільму "Люди Ікс".

Кріс Мартін з Coldplay

Після розриву з Голтом Джен закрутила роман з фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Це сталося через 5 місяців після того, як колишня дружина Кріса – акторка Гвінет Петлроу – подала на розлучення. Інсайдери говорили, що Мартін божеволіє від Лоуренс. Однак їхні стосунки тривали лише кілька місяців.

Причиною розриву нібито став напружений графік співака.

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Старший на 22 роки Даррен Аронофскі

У 2016 році акторка закохалася у старшого на 22 роки кінорежисера і сценариста Даррена Аронофскі. Різниця у віці не стала на заваді їхнім стосункам. Пара, яка спершу приховувала свої стосунки, була разом впродовж року.

"Улюблена людина на планеті" – Кук Мероні

Зі своїм майбутнім чоловіком Дженніфер познайомилася через спільного друга у 2018 році. Через кілька місяців Кук Мароні освідчився акторці, і вона одразу погодилася.

Він мій найкращий друг. Я хочу юридично зв'язати його зі собою назавжди. На щастя, документи для цього існують. Ви знаходите свою улюблену людину на планеті, і думаєте: "Ти не можеш піти!",

– сказала в інтерв'ю Лоуренс.

Закохані одружувалися в розкішному особняку, а на весілля запросили світових знаменитостей – Адель, Кріс Дженнер та Емі Шумер.



Дженніфер Лоуренс на прогулянці з Куком Мероні у 2023 році / Фото Getty Images

Після двох років шлюбу у Джен та Кука народився син. Хлопчика назвали Сай – на честь одного з улюблених художників Кука – Сая Твомбі. Лоуренс зізналася, що саме завдяки материнству дізналася, що може так сильно любити свою дитину і чоловіка.