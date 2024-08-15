Чоловік не давав причин сумніватися в ньому

Дружина поділилася цією історією анонімно, то ж ми назвемо її Мері. За словами жінки, її майбутній чоловік покинув свою дівчину Каміллу, бо не бачив з нею майбутнього. Усі його рідні були шоковані, адже їм дуже подобалася Камілла.

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Потім ми зустрілися і незабаром я зрозуміла, що всі його рідні віддають перевагу їй. Я навіть чула, як дехто називав мене Каміллою. Мені подобається моя зовнішність, хоч я і не висока блакитноока блондинка, як вона. Та хлопець ніколи не давав мені жодних причин сумніватися в ньому. Він справляв на мене враження, що він точно знав, чого хоче,

– розповіла Мері.

Через кілька місяців бойфренд освідчився Мері, і вона погодилася вийти за нього заміж. Чоловік пояснив своїй мамі, що обрав Мері, то ж їй доведеться з цим змиритися, якщо вона хоче бути на весіллі. Загалом Мері завжди була впевнена в коханому та в його почуттях до неї.

Через 3 роки свекруха сказала правду

Після одруження минуло 3 роки і в подружжя вже народилася донька. Коли свекруха приїхала в гості, щоб подивитися на маля, то сказала, що їй було б цікаво, якби вона зараз тримала на руках дитину сина та Камілли. Мері була вражена такими словами, та далі свекруха сказала ще гірше. Виявляється, за кілька днів до весілля чоловік зустрічався з колишньою, щоб переконатися, що не помилився у своєму виборі.

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Чоловік був у кімнаті, коли це сталося. Він сказав мамі замовкнути. Потім він зізнався, що ходив на побачення і визнав, що його мама сказала мені правду,

– сказала Мері.

Ця інформація настільки образила жінку, що вона не хоче розмовляти зі своїм чоловіком і це триває вже тиждень. Вона зізналася, що не збирається маніпулювати чоловіком, вона просто не може говорити з ним, бо вважає його огидним. Тепер дружина не знає, як їй пробачити партнеру й рухатися далі.