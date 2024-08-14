Наречена більше не хоче спілкуватися з татом

Наречена розповіла, що зараз живе в іншій країні. Її батько, який дуже любить ходити в гості до родичів, запропонував самостійно роздати їм запрошення.

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Ця ідея здалася доньці логічною, адже у неї не було часу летіти на батьківщину, щоб роздати гостям запрошення. Наречена відправила батьку точну кількість запрошень і кілька разів обговорила з ним список гостей.

Через кілька тижнів батько попросив доньку надіслати PDF-формат запрошення, щоб він відправив його родичу, який живе за 2 години їзди. Та жінка точно не очікувала того, що сталося далі.

Коли я повернулася на батьківщину, то протягом перших кількох годин дізналася, що батько проігнорував мій список і надіслав PDF-версію запрошення кожному родичу, включно з людьми, яких я навіть ніколи не бачила,

– сказала наречена.

Жінка була приголомшена, а батько сказав лиш, що негарно запрошувати родичів вибірково й треба кликати всіх. Наречена сильно розізлилася на батька за таку самодіяльність. Вона намагалася пояснити йому, що це її весілля, за яке вона сама й платить. Мовляв, якщо батько дуже хоче бачити когось з цих родичів на весіллі, то хай за них заплатить.

Зрештою батько таки перепросив за свій вчинок, але наречена впевнена – він зробив це нещиро. Чоловік сказав, щоб донька сама скасувала запрошення гостям, які роздав батько. Після цієї історії наречена більше не хоче спілкуватися з татом.