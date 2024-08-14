Невеста больше не хочет общаться с папой

Невеста рассказала, что сейчас живет в другой стране. Ее отец, который очень любит ходить в гости к родственникам, предложил самостоятельно раздать им приглашения.

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Эта идея показалась дочери логичной, ведь у нее не было времени лететь на родину, чтобы раздать гостям приглашения. Невеста отправила отцу точное количество приглашений и несколько раз обсудила с ним список гостей.

Через несколько недель отец попросил дочь прислать PDF-формат приглашения, чтобы он отправил его родственнику, который живет в 2 часах езды. Но женщина точно не ожидала того, что произошло дальше.

Когда я вернулась на родину, то в течение первых нескольких часов узнала, что отец проигнорировал мой список и прислал PDF-версию приглашения каждому родственнику, включая людей, которых я даже никогда не видела,

– сказала невеста.

Женщина была ошеломлена, а отец сказал лишь, что некрасиво приглашать родственников выборочно и надо звать всех. Невеста сильно разозлилась на отца за такую самодеятельность. Она пыталась объяснить ему, что это ее свадьба, за которую она сама и платит. Мол, если отец очень хочет видеть кого-то из этих родственников на свадьбе, то пусть за них заплатит.

В конце концов отец таки извинился за свой поступок, но невеста уверена – он сделал это неискренне. Мужчина сказал, чтобы дочь сама отменила приглашения гостям, которые раздал отец. После этой истории невеста больше не хочет общаться с папой.