Самая счастливая пьяная невеста

Ханна опубликовала в тиктоке ролик со своими фотографиями на церемонии и видео с танцев. Пользователи сети были в восторге от ролика невесты, его уже посмотрели 2 миллиона пользователей.

Читайте также Жених узнал об опрометчивом поступке любимой в школе и хочет отменить свадьбу

Свадьба Ханны состоялась еще в прошлом году на Кипре. Когда на следующий день после празднования женщина увидела себя на видео, то рассмеялась. Она планировала не пить в особый день, однако таки не смогла отказаться от нескольких коктейлей, поэтому зажгла танцпол.

Помню, я думала, что хочу выглядеть как можно лучше в день своей свадьбы. Когда я увидела те видео, на которых я танцую и пью без всякой заботы, то подумала, что было бы смешно сделать видео до и после. Это заставило меня смеяться, и я хотела, чтобы другие также поделились этим,

– рассказала Ханна.

Она смонтировала видео, на котором написала: "Я не хочу быть слишком пьяной на своей свадьбе. Я хочу, чтобы все было стильно". После того, невеста добавила видео своих танцев с надписью: "Также я". Ханна прекрасно развлекалась с коктейлем в руках и танцевала от души.

В комментариях женщина отметила, что она была "самая счастливая пьяная невеста".

Смотрите видео танцев невесты на свадьбе:

Пользователи сети поддержали Ханну и отметили, что она имела прекрасный вид.