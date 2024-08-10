Невеста была причастна к любовному треугольнику

Мужчина всегда замечал, что отношения между его девушкой и сестрой являются напряженными. Когда он спрашивал об этом у женщин, то те по отдельности отвечали, что знаются со школы, но в детали не вдавались.

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Когда мужчина сделал предложение любимой, то был удивлен реакцией сестры. Он хотел, чтобы девушка порадовалась за его счастье, вместо этого та отреагировала достаточно сдержанно. Но мужчина был так взволнован помолвкой и предстоящей свадьбой с любовью всей своей жизни, что не обратил внимания на поведение сестры.

Однако на днях сестра сказала, что хочет серьезно поговорить о невесте брата, пока они еще не поженились. Женщина отметила, что давно хотела все рассказать брату, но не желала вмешиваться в его отношения.

Выяснилось, что в школе сестра и невеста были подругами. Однако тогдашний бойфренд сестры изменил ей с подругой – теперешней невестой брата. При этом, женщина знала, что тот парень встречается с ее подругой.

Я был немного шокирован, потому что помню, как несколько месяцев утешал свою сестру после того, как ее парень ей изменил. Я просто не знал, что человек, с которым он изменил, был моей невестой,

– рассказал мужчина.

На следующий день он спросил об этом свою невесту и девушка со слезами на глазах подтвердила эту историю. Она объяснила, что считает это ужасной ошибкой, за которую до сих пор чувствует вину. Невеста добавила, что с того времени она изменилась и стала взрослой женщиной, ведь эта история случилась еще в средней школе.

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Жених верит, что его любимая изменилась, но он чувствует боль за свою сестру, ведь помнит, как она страдала. Теперь мужчина раздумывает над тем, чтобы отменить свадьбу.

Пользователи сети советуют мужчине отпустить прошлое и простить невесту. Многие люди заметили, что все могут ошибаться и делать глупые вещи в юности. Кроме того, невеста искренне сожалеет о своем поступке и любит жениха, а потому отказываться от любви – не стоит.