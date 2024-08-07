Уже завтра, 8 августа, в украинском прокате выходит фильм "Покинь, если любишь". Блейк сыграла в ленте главную роль. В рамках промо она пообщалась с журналистами. В частности, рассказала о своем браке.

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В чем секрет счастья Лайвли + Рейнольдса

Как выяснилось, супруги до сих пор вместе из-за мамы Райана – Тэмми Рейнольдс. Она – настолько классная, что Блейк, чтобы быть рядом с ней, остается с ее сыном.

Она очень контролирующая., Нет, она лучшая. Мне так повезло. Единственная причина, почему я с ним, – это чтобы быть с ней,

– заявила Блейк.

Стоит заметить, что супруги известны своими взаимными приколами. Поэтому такие заявления – абсолютно в их стиле.

Поклонники – просто в восторге от выходок этих двух. Их называют лучшей парой США и вообще мира. Стоит заметить, что даже слухов об их разводе, которые так энергично распространяют о звездах, еще не было. Похоже, что в Блейк и Райана верят все. Супруги – абсолютно счастливы вместе и воспитывают четверых детей.