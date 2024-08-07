Молодожены были вынуждены изменить свое мнение

Этой историей анонимно поделилась двоюродная сестра жениха, назовем ее Анна. Она рассказала, что свадьба состоится на винограднике в Калифорнии.

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Анна живет в Германии, а в Калифорнии у нее нет ни друзей, ни родственников. Женщина вместе с братом и мамой купила билеты на самолет и забронировала жилье вблизи места проведения свадьбы. Анна планировала лететь со своим 4-месячным ребенком и без мужа, потому что тот не смог отпроситься с работы.

За 3 недели до свадьбы молодожены сообщили, что на их празднование нельзя брать детей, младше 12 лет. Анна ответила, что не может быть без ребенка, ведь кормит его грудью. Вместо этого женихи предложили ей нанять няню или по очереди с мамой ездить со свадьбы в апартаменты, чтобы ухаживать за малышом.

Анна была ошеломлена. Она заявила, что это уже перебор, ведь и так тратит много денег, чтобы попасть на свадьбу. Кроме того, в Калифорнии она никого не знает, а потому не оставит ребенка с незнакомой няней. Женщина лучше не поедет на эту свадьбу, ведь вернуть деньги за билеты и жилье все еще можно.

Жених возмутился словами сестры. Мол, он уже заплатил за ее место в ресторане.

Я сказала, что он виноват, что в приглашении не написал правила относительно детей. Но жених ответил, что это стандарт – не брать детей на свадьбу,

– рассказала Анна.

Не только Анна разозлилась из-за правила жениха и невесты – еще 30 гостей также отказались идти на свадьбу. В конце концов, молодожены были вынуждены отменить свой запрет на детей.