Кольцо искали несколько дней

Маккензи наслаждалась фестивалем в Энон-Вэлли, что в штате Пенсильвания, когда поняла, что потеряла обручальное кольцо. Девушка сразу начала искать кольцо по карманам, а затем – на земле.

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26-летняя Маккензи была в панике. Она уже год носила кольцо и все было в порядке. Иногда кольцо могло спадать с пальца девушки, ведь руки невесты часто отекают, а потом сужаются. Однако кольцо еще никогда полностью не спадало с пальца.

Маккензи побежала к своему жениху Мэтту Гарасичу, чтобы сообщить ему эту новость.

Я была в панике, а Мэтт сохранял спокойствие. Он начал повторять наш маршрут и искать везде. Я чувствовала себя такой идиоткой, потому что кто просто так теряет свое кольцо? Я продолжала просить прощения, а он продолжал меня успокаивать, говоря: "Все в порядке, это не твоя вина, мы его найдем",

– рассказала невеста.

Через 2 дня Маккензи и Мэтт вернулись на место проведения фестиваля со своими родными, чтобы продолжить поиски кольца. Однако все их попытки были тщетными.

Девушка, которая нашла кольцо, думала сдать его в ломбард

Девушка решила опубликовать видео в тиктоке и рассказать о потерянном кольце. Она надеялась, что кто-то найдет кольцо и вернет его. Видео мигом залетело в рекомендации и собрало 23 тысячи комментариев.

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Через 2 дня произошло настоящее чудо и кольцо нашлось. Выяснилось, что бриллиантовое кольцо нашли сразу в день его исчезновения. Девушка, которая нашла украшение, рассказала о нем своему другу. Тот предложил сдать кольцо в ломбард и получить за него деньги. Но потом другой друг высказался против такой идеи и призвал девушку обратиться в полицию, чтобы найти владелицу кольца.

В конце концов, девушка вернула кольцо Маккензи. Будущая невеста до сих пор под впечатлениями, ведь она уже думала о том, чтобы заказать дубликат кольца. Теперь Маккензи решила застраховать дорогую ее сердцу вещь.