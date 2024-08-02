Гости разошлись еще до обеда

Это нормально, когда на свадьбе что-то идет не по плану, ведь невозможно предусмотреть абсолютно все. Однако Мишель и Арнольд точно не ожидали, что весь день "пойдет не так".

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Молодожены праздновали свадьбу в природном центре Лихтермана в Мемфисе. Еще до того, как они поклялись друг другу в вечной любви в церкви, им сообщили, что система кондиционирования в заведении, где должно было состояться празднование, сломалась. Найти новый ресторан за несколько часов до приема было нереально, поэтому женихам осталось просто надеяться на то, что в заведении не будет очень жарко.

Однако природа также подвела молодоженов – в день свадьбы была сильная жара. Без кондиционера находиться в заведении было невыносимо. Высокая температура испортила торт, ведь он просто растаял. Кроме того, техническое оборудование ди-джея и видеооператора вышли из строя.

Уже к обеду 100 гостей ушли со свадьбы, потому что не могли находиться в такой жаре. Своим решением они "добили" молодоженов, которые и без того были очень расстроены.

За свадьбу Мишель и Арнольд заплатили 10 тысяч долларов, а место проведения предложило им возмещение в размере 150 долларов.

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Мы не можем повторить свадьбу. Нельзя изменить воспоминания. К сожалению, я должна вспоминать тот день, который был просто ужасен,

– сказала невеста.

Мишель до сих пор в отчаянии. Она с самого детства мечтала о замужестве и представляла свою идеальную свадьбу. Тереза Мюррей, которая работала на празднике у супругов Рид, заметила, что молодожены на самом деле столкнулись с ужасным испытанием. Она вообще сравнила их свадьбу с "зомби-апокалипсисом".

Персонал заведения уверяет, что пытался отремонтировать кондиционер, но все было безуспешно.