Джоан Роулинг построила успешную писательскую карьеру и счастлива в браке со вторым мужем – Нилом Мюрреем. Однако в начале 90-х годов, еще до "Гарри Поттера", жизнь женщины была не такой счастливой, пишет Love24.

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Домашнее насилие в первом браке

16 октября 1992 года Роулинг вышла замуж за португальского тележурналиста Жорже Арантеса. Их брак завершился тем, что писательнице пришлось бежать от мужа в родную Великобританию. Роулинг и Аратнес были женаты около года и у них родилась дочь Джессика.

Португалец плохо относился к жене, поэтому в этом браке Роулинг страдала от домашнего насилия и чрезмерного контроля. В тот страшный год всю радость Джоан черпала в дочери и истории, которая через несколько лет принесет ей мировую славу. Как-то писательница призналась, что муж угрожал сжечь рукопись о Гарри Поттере, а потому она прятала копии на работе. Таким образом Арантес пытался контролировать жену.

Брак перерос в насилие и контроль. Он обыскивал мою сумочку каждый раз, когда я возвращалась домой. У меня даже не было ключа от собственной двери. Было ужасное состояние напряжения, потому что приходилось вести себя так, будто я не имела желания уйти. Не думаю, что я очень хорошая актриса. Так жить было невыносимо,

– рассказывала Роулинг.

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Джоан больше не могла терпеть жестокости мужа, поэтому сбежала от него в Великобританию вместе с дочерью и текстом о "Гарри Поттере". Португалец поехал за женой, однако суд обязал его вернуться домой и не приближаться к Роулинг.

У меня была дочь, которую я обожала, у меня была старая печатная машинка и большая идея. И так каменное дно стало крепким фундаментом, на котором я перестроила свою жизнь,

– рассказывала писательница.

Этот период был очень сложным в жизни Роулинг. Она едва сводила концы с концами, еще не зная, что через несколько лет станет первой миллионершей в мире, которая заработала свое состояние на писательской деятельности.

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23 года в счастливом браке

В 2001 году писательница тайно вышла замуж за шотландского врача Нила Мюррея, с которым ее познакомила подруга сестры. Интересно, что он младше Роулинг на 6 лет. На свадьбе молодоженов было всего 15 человек, ведь они не хотели, чтобы о праздновании узнала пресса.

Влюбленные женаты уже 23 года, но свой брак стараются держать в секрете. Джоан родила любимому сына и дочь, так что теперь у нее трое детей.