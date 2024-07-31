Джоан Роулінг побудувала успішну письменницьку кар'єру і щаслива у шлюбі з другим чоловіком – Нілом Мюрреєм. Однак на початку 90-х років, ще до "Гаррі Поттера", життя жінки було не таким щасливим, пише Love24.

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Домашнє насильство у першому шлюбі

16 жовтня 1992 року Роулінг одружилася з португальським тележурналістом Жорже Арантесом. Їхній шлюб завершився тим, що письменниці довелося втікати від чоловіка у рідну Велику Британію. Роулінг та Аратнес були одружені близько року й у них народилася донька Джессіка.

Португалець погано ставився до дружини, то ж у цьому шлюбі Роулінг страждала від домашнього насильства та надмірного контролю. У той страшний рік усю радість Джоан черпала у доньці та історії, яка через кілька років принесе їй світову славу. Якось письменниця зізналася, що чоловік погрожував спалити рукопис про Гаррі Поттера, а тому вона ховала копії на роботі. У такий спосіб Арантес намагався контролювати дружину.

Шлюб переріс у насильство та контроль. Він обшукував мою сумочку щоразу, коли я поверталася додому. В мене навіть не було ключа від власних дверей. Був жахливий стан напруги, бо доводилося поводитися так, ніби я не мала бажання піти. Не думаю, що я дуже гарна акторка. Так жити було нестерпно,

– розповідала Роулінг.

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Джоан більше не могла терпіти жорстокості чоловіка, то ж втекла від нього у Велику Британію разом з донькою та текстом про "Гаррі Поттера". Португалець поїхав за дружиною, однак суд зобов'язав його повернутися додому і не наближатися до Роулінг.

У мене була дочка, яку я обожнювала, у мене була стара друкарська машинка і велика ідея. І так кам'яне дно стало міцним фундаментом, на якому я перебудувала своє життя,

– розповідала письменниця.

Цей період був дуже складним у житті Роулінг. Вона ледве зводила кінці з кінцями, ще не знаючи, що за кілька років стане першою мільйонеркою у світі, яка заробила свої статки на письменницькій діяльності.

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23 роки у щасливому шлюбі

У 2001 році письменниця таємно вийшла заміж за шотландського лікаря Ніла Мюррея, з яким її познайомила подруга сестри. Цікаво, що він молодший від Роулінг на 6 років. На весіллі молодят було лише 15 людей, адже вони не хотіли, щоб про святкування дізналася преса.

Закохані одружені вже 23 роки, але свій шлюб намагаються тримати у секреті. Джоан народила коханому сина і доньку, то ж тепер у неї троє дітей.