Наразі невідомо, чи Дарія перебуває у стосунках. Дві попередні історії кохання завершилися тим, що ексзакохані вирішили йти різними шляхами. Love 24 розповідає, що відомо про це.

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"Він був зіркою"

У 17 років Дарія познайомилася з італійським дзюдоїстом Фабіо Базіле. Перші зустрічі відбулися у спекотній Іспанії під час зборів. Дарія зізналася, що Фабіо їй сподобався з першої зустрічі. Його образ вражав.

Він був такою зіркою, популярним хлопцем, який користується жіночою увагою, який на увазі. З гарним обличчям і фігурою і плюс олімпійський чемпіон. Мене це все вразило,

– розповіла Дарія.

Тоді вони з Фабіо трохи поспілкувалися. Однак Дарія трималася трохи осторонь, і саме це й зачепило Фабіо. Зрештою, майбутні закохані почали переписуватися у соцмережах. Друга зустріч відбулася у Баку. Дарія тоді перемогла на чемпіонаті світу. Дарія та Фабіо мали лише три дні, однак цього виявилося достатньо, аби розпочати стосунки.



Дарія і Фабіо / Фото з інстаграму Дарії

Згодом Фабіо вирішив приїхати до Києва. Він навіть познайомився з батьками Дарії. Однак несподівано вона збагнула, що це – не кохання. Саме Дарія поставила крапку на цих стосунках. А Фабіо досі каже, що нікого так не кохав, як Дарію.

Стосунки з футболістом

Також відомо, що Дарія зустрічалася з футболістом Денисом Поповим. Багато деталей про ці стосунки закохані не розкривали. Відомо, що вони вперше зустрілися на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Водночас знайомство відбулося вже у соцмережах.



Денис і Дарія / jetsetter.ua

Пара зізналася, що їм важко поєднувати графіки. Однак певний час все вдавалося. Невідомо, що стало причиною розлучення Дарії та Дениса. Вони відписалися одне від одного у соцмережах й нічого не коментували.