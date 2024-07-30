Відстань двічі випробовувала стосунки спортсменки

Особисте життя Ольги доволі насичене. Про те, у кого закохувалася спортсменка, розповідає Love24.

Читайте також Були подружжям у фільмі, а тепер – у житті: Сірша Ронан таємно одружилася

У 2014 році Харлан вийшла заміж за фехтувальника Дмитра Бойка. Їхній шлюб тривав 4 роки і не пережив випробування відстанню. В інтерв'ю Ольга зізнавалася, що дуже кохала чоловіка. Однак Дмитро поїхав працювати у США, а дружина покидати Україну не хотіла. Спортсмени не бачилися 7 місяців, а коли знову зустрілися на тиждень, то зрозуміли, що стали один для одного чужими людьми.

У 2018 році подружжя розлучилося. Ще до моменту офіційного розлучення Ольга закохалася в іншого чоловіка – італійського шабліста Луїджі Самеле. Він є триразовим чемпіоном континентальної першості, а також призером кількох чемпіонатів світу та Олімпіади.

Я свої нові стосунки почала ще коли офіційно була заміжня. Ми приховували це. "А що люди подумають? Така погана! Мало не зраджує". Мої батьки дізналися про ці стосунки через кілька місяців. Мало хто знав, що ми з моїм ексчоловіком вже рік не живемо разом, що у нас вже все,

– пояснила спортсменка.

Ольга вперше зустріла Луїджі ще коли їй було 15 років. Однак спортсмени ніколи близько не спілкувалися. Якось Харлан побачила італійця у компанії друзів в лобі-барі після змагань. У той день хлопець та дівчина вперше близько поспілкувалися, а наступного ранку Ольга зрозуміла, що італієць її зацікавив.

Спортсмени почали листуватися у соцмережах, а згодом – закохалися. Однак і на цей раз з коханим Ольгу розділяла відстань: жінка була в Україні, а чоловік – в Італії. Пара бачилася лише раз на місяць, чого обом було недостатньо. Щоб врятувати свої стосунки, закохані у 2019 році почали жити разом.

Наразі Ольга та Луїджі не одружені, але українка зізнається – до шлюбу та сім'ї вона готова і вже чекає, коли коханий їй освідчиться.