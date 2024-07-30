Расстояние дважды испытывало отношения спортсменки

Личная жизнь Ольги довольно насыщенная. О том, в кого влюблялась спортсменка, рассказывает Love24.

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В 2014 году Харлан вышла замуж за фехтовальщика Дмитрия Бойко. Их брак длился 4 года и не пережил испытания расстоянием. В интервью Ольга признавалась, что очень любила мужа. Однако Дмитрий уехал работать в США, а жена покидать Украину не хотела. Спортсмены не виделись 7 месяцев, а когда снова встретились на неделю, то поняли, что стали друг для друга чужими людьми.

В 2018 году супруги развелись. Еще до момента официального развода Ольга влюбилась в другого мужчину – итальянского саблиста Луиджи Самеле. Он является трехкратным чемпионом континентального первенства, а также призером нескольких чемпионатов мира и Олимпиады.

Я свои новые отношения начала еще когда официально была замужем. Мы скрывали это. "А что люди подумают? Такая плохая! Чуть ли не изменяет". Мои родители узнали об этих отношениях через несколько месяцев. Мало кто знал, что мы с моим экс-супругом уже год не живем вместе, что у нас уже все,

– объяснила спортсменка.

Ольга впервые встретила Луиджи еще когда ей было 15 лет. Однако спортсмены никогда близко не общались. Как-то Харлан увидела итальянца в компании друзей в лобби-баре после соревнований. В тот день парень и девушка впервые близко пообщались, а на следующее утро Ольга поняла, что итальянец ее заинтересовал.

Спортсмены начали переписываться в соцсетях, а впоследствии – влюбились. Однако и на этот раз с любимым Ольгу разделяло расстояние: женщина была в Украине, а мужчина – в Италии. Пара виделась лишь раз в месяц, чего обоим было недостаточно. Чтобы спасти свои отношения, влюбленные в 2019 году начали жить вместе.

Сейчас Ольга и Луиджи неженаты, но украинка признается – к браку и семье она готова и уже ждет, когда любимый ей сделает предложение.