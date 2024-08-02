Гості розійшлися ще до обіду

Це нормально, коли на весіллі щось йде не за планом, адже не можливо передбачити геть усе. Однак Мішель та Арнольд точно не очікували, що весь день "піде не так".

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Молодята святкували весілля у природному центрі Ліхтермана в Мемфісі. Ще до того, як вони поклялися один одному у вічному кохані в церкві, їм повідомили, що система кондиціонування в закладі, де мало відбутися святкування, зламалася. Знайти новий ресторан за кілька годин до прийому було нереально, то ж нареченим залишилося просто надіятися на те, що в закладі не буде дуже спекотно.

Однак природа також підвела молодят – у день весілля була страшенна спека. Без кондиціонера перебувати у закладі було нестерпно. Висока температура зіпсувала торт, адже він просто розтанув. Крім того, технічні обладнання ді-джея та відеооператора вийшли з ладу.

Вже до обіду 100 гостей пішли з весілля, бо не могли перебувати у такій спеці. Своїм рішенням вони "добили" молодят, які й без того були дуже засмучені.

За весілля Мішель та Арнольд заплатили 10 тисяч доларів, а місце проведення запропонувало їм відшкодування у розмірі 150 доларів.

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Ми не можемо повторити весілля. Не можна змінити спогади. На жаль, я мушу згадувати той день, який був просто жахливий,

– сказала наречена.

Мішель досі у розпачі. Вона з самого дитинства мріяла про заміжжя і уявляла своє ідеальне весілля. Тереза Мюррей, яка працювала на святі у подружжя Рід, зауважила, що наречені насправді зіштовхнулися з жахливим випробуванням. Вона взагалі порівняла їхнє весілля з "зомбі-апокаліпсисом".

Персонал закладу запевняє, що намагався відремонтувати кондиціонер, але все було марно.