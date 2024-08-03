Держать отношения в секрете не удалось

Свитолина познакомилась со своим будущим мужем – французом Гаэлем Монфисом – еще в 15 лет. Об истории любви пары, которую соединила любовь к спорту, рассказывает Love24.

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Когда юная Элина познакомилась со старшим на 8 лет Гаэлем, то только начинала свой путь в спорте. Зато французский теннисист уже был звездой. Впервые коллеги заговорили на вечеринке в Нью-Йорке, а на свидание пошли в 2018 году. Тогда Свитолина приехала к друзьям в Париж и поделилась фотографиями из Франции в соцсетях. Монфис сразу написал ей и предложил встретиться.

Это была первая встреча за пределами корта. Я узнал настоящую Элину, а она – меня. Мы начали больше друг другу писать и все начало развиваться,

– рассказал в одном из интервью Гаэль.

Первые 2 года влюбленные пытались держать свои отношения в секрете, однако это было довольно сложно, ведь они виделись на разных турнирах. Теннисисты были настолько таинственны, что родители Элины узнали о бойфренде дочери из СМИ.

Семье украинки очень понравился француз, и они приняли его как родного. В апреле 2021 года Гаэль сделал предложение любимой в горах с роскошным бриллиантовым кольцом за 700 тысяч евро. Кстати, влюбленные даже создали совместную страницу в инстаграме.



Гаэль сделал Элине предложение в горах / Фото из инстаграма пары

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Поддержка и понимание

Уже в июле теннисисты поженились, а через год сообщили радостную новость – Элина беременна. У супругов родилась дочь Скаи.



Свитолина с мужем и дочкой / Фото из инстаграма пары

Элине и Гаэлю очень комфортно вместе, ведь они понимают друг друга как никто другой. Супруги часто тренируются вместе и между ними никогда нет недоразумений из-за работы. На годовщину свадьбы Свитолина призналась, что знает, что такое любовь, именно благодаря Монфису.