Тримати стосунки в секреті не вдалося

Світоліна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком – французом Гаелем Монфісом – ще у 15 років. Про історію кохання пари, яку поєднала любов до спорту, розповідає Love24.

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Коли юна Еліна познайомилася зі старшим на 8 років Гаелем, то лише розпочинала свій шлях у спорті. Натомість французький тенісист вже був зіркою. Уперше колеги заговорили на вечірці в Нью-Йорку, а на побачення пішли у 2018 році. Тоді Світоліна приїхала до друзів у Париж і поділилася фотографіями з Франції у соцмережах. Монфіс одразу написав їй і запропонував зустрітися.

Це була перша зустріч за межами корту. Я дізнався справжню Еліну, а вона – мене. Ми почали більше один одному писати і все почало розвиватися,

– розповів в одному з інтерв'ю Гаель.

Перші 2 роки закохані намагалися тримати свої стосунки у секреті, однак це було досить складно, адже вони бачилися на різних турнірах. Тенісисти були настільки таємничі, що батьки Еліни дізналися про бойфренда доньки зі ЗМІ.

Родині українки дуже сподобався француз, й вони прийняли його як рідного. У квітні 2021 року Гаель освідчився коханій в горах з розкішною діамантовою каблучкою за 700 тисяч євро. До речі, закохані навіть створили спільну сторінку в інстаграмі.



Гаель зробив Еліні пропозицію у горах / Фото з інстаграму пари

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Підтримка і розуміння

Вже у липні тенісисти одружилися, а через рік повідомили радісну новину – Еліна вагітна. У подружжя народилася донька Скаї.



Світоліна з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму пари

Еліні та Гаелю дуже комфортно разом, адже вони розуміють один одного як ніхто інший. Подружжя часто тренується разом і між ними ніколи нема непорозумінь через роботу. На річницю весілля Світоліна зізналася, що знає, що таке кохання, саме завдяки Монфісу.