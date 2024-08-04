Каблучку шукали кілька днів

Маккензі насолоджувалася фестивалем в Енон-Веллі, що у штаті Пенсільванія, коли зрозуміла, що загубила каблучку. Дівчина одразу почала шукати кільце по кишенях, а потім – на землі.

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26-річна Маккензі була у паніці. Вона вже рік носила каблучку і все було гаразд. Іноді каблучка могла спадати з пальця дівчини, адже руки нареченої часто набрякають, а потім звужуються. Однак кільце ще ніколи повністю не спадало з пальця.

Маккензі побігла до свого нареченого Метта Гарасіча, щоб повідомити йому цю новину.

Я була у паніці, а Метт зберігав спокій. Він почав повторювати наш маршрут та шукати всюди. Я почувалася такою ідіоткою, тому що хто просто так втрачає свою каблучку? Я продовжувала просити вибачення, а він продовжував мене заспокоювати, кажучи: "Все гаразд, це не твоя вина, ми її знайдемо",

– розповіла наречена.

Через 2 дні Маккензі та Метт повернулися на місце проведення фестивалю зі своїми рідними, щоб продовжити пошуки каблучки. Однак всі їхні намагання були марними.

Дівчина, яка знайшла каблучку, думала здати її в ломбард

Дівчина вирішила опублікувати відео у тіктоці й розповісти про загублену каблучку. Вона сподівалася, що хтось знайде кільце і поверне його. Відео миттю залетіло у рекомендації і назбирало 23 тисячі коментарів.

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Через 2 дні сталося справжнє диво і каблучка знайшлася. З'ясувалося, що діамантове кільце знайшли одразу в день його зникнення. Дівчина, яка знайшла прикрасу, розказала про неї своєму другу. Той запропонував здати каблучку в ломбард і отримати за неї гроші. Натомість згодом інший друг висловився проти такої ідеї і закликав дівчину звернутися в поліцію, щоб знайти власницю каблучки.

Зрештою, дівчина повернула каблучку Маккензі. Майбутня наречена досі під враженнями, адже вона вже думала про те, щоб замовити дублікат кільця. Тепер Маккензі вирішила застрахувати дорогу її серцю річ.