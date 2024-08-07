Наречені були змушені змінити свою думку

Цією історією анонімно поділилася двоюрідна сестра нареченого, назвемо її Анна. Вона розповіла, що весілля відбудеться на винограднику у Каліфорнії.

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Анна живе у Німеччині, а в Каліфорнії у неї нема ні друзів, ні родичів. Жінка разом з братом та мамою купила квитки на літак і забронювала житло поблизу місця проведення весілля. Анна планувала летіти зі своєю 4-місячною дитиною і без чоловіка, бо той не зміг відпроситися з роботи.

За 3 тижні до весілля молодята повідомили, що на їхнє святкування не можна брати дітей, які молодші 12 років. Анна відповіла, що не може бути без дитини, адже годує її грудьми. Натомість наречені запропонували їй найняти няню або по черзі з мамою їздити з весілля в апартаменти, щоб доглядати за малям.

Анна була приголомшена. Вона заявила, що це вже перебір, адже і так витрачає багато грошей, щоб потрапити на весілля. Крім того, у Каліфорнії вона нікого не знає, а тому не залишить дитину з незнайомою нянею. Жінка краще не поїде на це весілля, адже повернути гроші за квитки і житло все ще можна.

Наречений обурився словами сестри. Мовляв, він вже заплатив за її місце в ресторані.

Я сказала, що він винен, що в запрошенні не написав правила щодо дітей. Натомість наречений відповів, що це стандарт – не брати дітей на весілля,

– розповіла Анна.

Не лише Анна розізлилася через правило наречених – ще 30 гостей також відмовилися йти на весілля. Зрештою, молодята були змушені скасувати свою заборону на дітей.