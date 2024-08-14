Найщасливіша п'яна наречена

Ханна опублікувала у тіктоці ролик зі своїми фотографіями на церемонії та відео з танців. Користувачі мережі були в захваті від ролика нареченої, його вже переглянули 2 мільйони користувачів.

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Весілля Ханни відбулося ще минулого року на Кіпрі. Коли наступного дня після святкування жінка побачила себе на відео, то розсміялася. Вона планувала не пити в особливий день, однак таки не змогла відмовитися від кількох коктейлів, то ж запалювала танцмайданчик.

Пам'ятаю, я думала, що хочу виглядати якнайкраще в день свого весілля. Коли я побачила ті відео, на яких я танцюю й п'ю без жодної турботи, то подумала, що було б смішно зробити відео до і після. Це змусило мене сміятися, і я хотіла, щоб інші також поділилися цим,

– розповіла Ханна.

Вона змонтувала відео, на якому написала: "Я не хочу бути надто п'яною на своєму весіллі. Я хочу, щоб все було стильно". Після того, наречена додала відео своїх танців з написом: "Також я". Ханна чудово розважалася з коктейлем у руках і танцювала від душі.

У коментарях жінка зазначила, що вона була "найщасливіша п'яна наречена".

Дивіться відео танців нареченої на весіллі:

Користувачі мережі підтримали Ханну й зауважили, що вона мала чудовий вигляд.