Вже майже 30 років Руслана перебуває у шлюбі з Олександром Ксенофонтовим. Love 24 розповідає їхню історію кохання.

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Руслана й Олександр – одна з найзагадковіших пар шоубізу

Пригадуючи Євробачення 20 років потому, Руслана розповіла про підтримку чоловіка. Він вірив у кохану й був готовий поставити на цю поїздку все.

Я тоді не дуже багато заробляла. Ми з Сашком просто взяли всі гроші, напозичали ще. Були добродії, які нам допомогли. Ми розуміли, що повністю ризикуємо, все ставимо на цю поїздку. Певно, ця сміливість, зокрема, якось мотивувала, тому що ми не так їхали за перемогою, ми їхали показати, що ми є,

– заявила Руслана.

Вони з Олександром рідко діляться деталями особистого життя. Їхня пара – одна з найзагадковіших в українському шоубізі.

Відомо, що Руслана та Олександр познайомилися по роботі. Стосунки розвивалися стрімко. Пара не хотіла втрачати час й насолоджувалася кожною миттю разом. Вони працювали над кар'єрами та багато подорожували.

Руслана зізналася, що у їхніх стосунках Олександр – справжній романтик. Для коханої він створює фантастично красиві моменти.



Руслана і Олександр щасливі разом вже майже 30 років / Фейсбук Ксенофонтова

Весілля закоханих відбулося у 1995 році. Руслана розповіла, що навіть сукню не встигла купити. Просто закохані однієї миті вирішили стати чоловіком та дружиною. У шлюбі вони – вже майже 30 років і дуже щасливі разом.