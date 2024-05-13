Сезон за сезоном ми спостерігаємо, як представники сімейства Бріджертонів закохуються та здобувають своє романтичне щастя. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя акторів, які втілили їх на екрані.

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Фібі Дайневор – Дафна Бріджертон

"Бріджертони" розпочалися з історії чарівної Дафни. Вона стала діамантом сезону й зустріла своє кохання в особі таємничого герцога Гастінґса. Попри море драми, зрештою, закохані одружилися й стали батьками чудового хлопчика.

Акторка Фібі Дайневор, яка зіграла роль Дафни, зустрічається з колегою по цеху Камероном Фуллером. Окрім зйомок у кіно він активно розвиває свій ютуб-канал. Перші чутки про роман Фібі та Камерона з'явилися навесні 2023 року, а вже влітку вони разом відвідали Вімблдонський турнір.

У травні 2024 року Фібі вразила своїм виходом на Met Gala. Уважні шанувальники помітили у неї на пальці розкішну каблучку з діамантом й припустили, що закохані вже заручилися. Однак ні Фібі, ні Камерон наразі не коментували чутки.



Щасливі разом Фібі та Камерон / Getty Images

Джонатан Бейлі – Ентоні Бріджертон

У "Бріджертонах" харизматичний віконт Ентоні Бріджертон хоча й зі всіх опирався власному щастю, але, врешті, знайшов його, одружившись з Кейт Шармою. Упродовж другого сезону вони пройшли шлях від ненависті до кохання.

Виконавець ролі Джонатан Бейлі також вже зустрів кохання життя. Імені свого обранця він наразі не розкриває, бо надзвичайно цінує приватність, однак наголошує, що перебуває у стосунках з чудовим чоловіком.



З першої появи на екрані Бейлі вкрав серця глядачів і глядочок / Getty Images

Люк Томпсон – Бенедикт Бріджертон

Мрійливий та гострий на язик митець Бенедикт Бріджертон ще не зустрів своє кохання. Шанувальники з нетерпінням очікують сезон, у якому він стане головним героєм. Спойлер – ті, хто читали романи про "Бріджертонів" вже знають, що ця історія матиме вайб казки про Попелюшку.

Тим часом сам Люк Томпсон, можливо, закохався на знімальному майданчику "Бріджертонів". Шанувальники підозрюють, що актор зустрічається з колегою по серіалу Гаррієт Кейнс. Вона грає роль Філіппи Фезерінґтон. За офіційною версією, Гаррієт та Люк – добрі друзі, однак хімія між цими двома натякає на щось більше.



Люк і Гаррієт часто з'являються разом / Getty Images

Люк Ньютон – Колін Бріджертон

У третьому сезоні "Бріджертонів" Колін нарешті закохається у свою подругу Пенелопу Фезерінґтон. Натяки на цю пару нам давали упродовж всього серіалу. Хоча раніше Колін вже пережив романтичну драму, після якої вирушив у далекі мандри.

Особисте життя актора Люка Ньютона, який зіграв Коліна, інтригує шанувальників. Відомо, що він зустрічався з акторкою Джейд Дейвіс. Водночас останнім часом у мережі вірусяться чутки про те, що між Люком та Ніколою Кохлан, яка грає роль Пенелопи, – щось більше, ніж дружба. Нікола підігріла чутки, заявивши, що між ними з Люком виник дуже особливий зв'язок.



Милих кадрів з Люком та Ніколою стає все більше / Getty Images

До прем'єри третього сезону залишаються лічені дні. Тим часом шанувальникам залишається лише чекати, чим здивують улюблені герої на екрані та улюблені актори в реальності.