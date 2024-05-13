Сезон за сезоном мы наблюдаем, как представители семейства Бриджертонов влюбляются и получают свое романтическое счастье. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни актеров, которые воплотили их на экране.

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Фиби Дайневор – Дафна Бриджертон

"Бриджертоны" начались с истории очаровательной Дафны. Она стала бриллиантом сезона и встретила свою любовь в лице таинственного герцога Гастингса. Несмотря на море драмы, в конце концов, влюбленные поженились и стали родителями замечательного мальчика.

Актриса Фиби Дайневор, сыгравшая роль Дафны, встречается с коллегой по цеху Камероном Фуллером. Кроме съемок в кино он активно развивает свой ютуб-канал. Первые слухи о романе Фиби и Камерона появились весной 2023 года, а уже летом они вместе посетили Уимблдонский турнир.

В мае 2024 года Фиби поразила своим выходом на Met Gala. Внимательные поклонники заметили у нее на пальце роскошное кольцо с бриллиантом и предположили, что влюбленные уже обручились. Однако ни Фиби, ни Камерон пока не комментировали слухи.



Счастливы вместе Фиби и Камерон / Getty Images

Джонатан Бейли – Энтони Бриджертон

В "Бриджертонах" харизматичный виконт Энтони Бриджертон хотя и из всех сопротивлялся собственному счастью, но, в конце, нашел его, женившись на Кейт Шарме. В течение второго сезона они прошли путь от ненависти до любви.

Исполнитель роли Джонатан Бейли также уже встретил любовь жизни. Имени своего избранника он пока не раскрывает, потому что чрезвычайно ценит приватность, однако отмечает, что находится в отношениях с замечательным мужчиной.



С первого появления на экране Бейли украл сердца зрителей и зрительниц / Getty Images

Люк Томпсон – Бенедикт Бриджертон

Мечтательный и острый на язык художник Бенедикт Бриджертон еще не встретил свою любовь. Поклонники с нетерпением ожидают сезон, в котором он станет главным героем. Спойлер – те, кто читали романы о "Бриджертонах" уже знают, что эта история будет иметь вайб сказки о Золушке.

Тем временем сам Люк Томпсон, возможно, влюбился на съемочной площадке "Бриджертонов". Поклонники подозревают, что актер встречается с коллегой по сериалу Гарриет Кейнс. Она играет роль Филиппы Фезерингтон. По официальной версии, Гарриет и Люк – хорошие друзья, однако химия между этими двумя намекает на нечто большее.



Люк и Гарриет часто появляются вместе / Getty Images

Люк Ньютон – Колин Бриджертон

В третьем сезоне "Бриджертонов" Колин наконец влюбится в свою подругу Пенелопу Фезерингтон. Намеки на эту пару нам давали на протяжении всего сериала. Хотя ранее Колин уже пережил романтическую драму, после которой отправился в дальние странствия.

Личная жизнь актера Люка Ньютона, который сыграл Колина, интригует поклонников. Известно, что он встречался с актрисой Джейд Дейвис. В то же время в последнее время в сети вирусяться слухи о том, что между Люком и Николой Кохлан, которая играет роль Пенелопы, – нечто большее, чем дружба. Никола подогрела слухи, заявив, что между ними с Люком возникла очень особенная связь.



Милых кадров с Люком и Николой становится все больше / Getty Images

До премьеры третьего сезона остаются считанные дни. Тем временем поклонникам остается только ждать, чем удивят любимые герои на экране и любимые актеры в реальности.