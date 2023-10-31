Інсайдами про те, як зберегти шлюб за багато років і бути у ньому щасливими, Полякова поділилася в інтерв'ю.

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Як зберегти щасливий шлюб

Не задовбуйте один одного.

Дозволяйте партнеру все і не заважайте.

Підтримуйте один одного.

Зірка додала, що її чоловік не є романтичним. Для нього романтика – це виключно дорогі подарунки. Коли Вадим перестав багато заробляти, то й перестав задарювати дружину розкішшю, а по-іншому бути романтичним він не вміє.

Стосунки Полякової та Буряковського

Пара познайомилася ще в той час, коли старший на 17 років Буряковський був одружений, а Полякова перебувала у токсичних стосунках. Він запросив співачку виступити на святкуванні свого дня народження, а після того взяв у неї номер телефону.

Спершу між Вадимом та Олею були дружні стосунки, однак згодом чоловік розлучився з дружиною і одружився зі співачкою. У шлюбі в них народилося двоє доньок – Марія та Аліса.

Полякова неодноразово говорила, що у них з чоловіком "італійські" стосунки, бо вони багато сваряться. Нещодавно зірка зізналася у труднощах, які виникли після того, як вона повернулася з-за кордону. Оля та Вадим так довго були окремо через війну, що сформували нові звички. Тепер подружжя заново вчиться жити разом.

Цікаво! Нідерландські вчені 8 років збирали дані та опитували різні сім'ї, щоб з'ясувати, що щасливий шлюб сприяє довголіттю. Гармонійне сімейне життя впливає на стан здоров'я людей. Відповідно, люди, які щасливі у шлюбі, живуть довше.