Інсайдами про те, як зберегти шлюб за багато років і бути у ньому щасливими, Полякова поділилася в інтерв'ю.
Читайте також Таємний роман Бредлі Купера: з ким два роки зустрічався актор
Як зберегти щасливий шлюб
- Не задовбуйте один одного.
- Дозволяйте партнеру все і не заважайте.
- Підтримуйте один одного.
Зірка додала, що її чоловік не є романтичним. Для нього романтика – це виключно дорогі подарунки. Коли Вадим перестав багато заробляти, то й перестав задарювати дружину розкішшю, а по-іншому бути романтичним він не вміє.
Стосунки Полякової та Буряковського
Пара познайомилася ще в той час, коли старший на 17 років Буряковський був одружений, а Полякова перебувала у токсичних стосунках. Він запросив співачку виступити на святкуванні свого дня народження, а після того взяв у неї номер телефону.
Спершу між Вадимом та Олею були дружні стосунки, однак згодом чоловік розлучився з дружиною і одружився зі співачкою. У шлюбі в них народилося двоє доньок – Марія та Аліса.
Полякова неодноразово говорила, що у них з чоловіком "італійські" стосунки, бо вони багато сваряться. Нещодавно зірка зізналася у труднощах, які виникли після того, як вона повернулася з-за кордону. Оля та Вадим так довго були окремо через війну, що сформували нові звички. Тепер подружжя заново вчиться жити разом.