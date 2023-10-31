Не виняток у цій історії є актор Бредлі Купер. Виявилося, що він мав стосунки з однією оскароносною акторкою.

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Таємний роман Бредлі

У Бредлі Купера було декілька гучних романів і не менше чуток про них. Одні з таких стосунків він ретельно приховував від публіки. Мовиться про Рене Зеллвегер, пише видання The Things. Виявляється, вони були разом 2 роки, але оточуючі навіть не здогадувалися про їхній роман.

Бредлі та Рене знялися у 2006 році разом у фільмі "Справа №39". Але почали зустрічатися аж у 2009-му. В одному зі своїх інтерв'ю чоловік зазначав, що йому приємно приходити з нею на роботу і працювати разом. Ба більше – він багато чому навчився у Зеллвегер.

Кадр з фільму "Справа №39" / Скриншот з відео

Хоча сам Бредлі Купер не розповідав про свої стосунки з колегою, вважається, що вони вперше возз'єдналися для промоції фільму. У всіх інтерв'ю таємні закохані досить щиро вихваляли одне одного та свою роботу у парі.

Вже у 2009 році їхні стосунки змінилися. ЗМІ писали, що Рене навіть проводила свій відпочинок з родиною Бредлі. А згодом переїхала до його розкішного маєтку. Утім, вже у 2011 році вони поставили крапку у своїх стосунках. Інсайдери натякали, що кар'єрні амбіції Купера взяли гору.

Він дуже багато працював, щоб отримати відповідний статус. Рене довелося відійти на другий план,

– казали інсайдери.

А от інші близькі до пари люди зазначали, що причиною розриву стало бажання Рене мати дітей. А Бредлі волів насолоджуватися таким своїм життям, яким воно є.