Молоді актори цілувалися у полі

Останніми днями колеги по цеху згадують Меттью та діляться спільними моментами. Гвітен опублікувала фото молодого актора й присвятила йому свій допис.

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Зірка розповіла, що познайомилася з Перрі в 1993 році на театральному фестивалі у Вільямстауні, що у штаті Массачусетс. Гвінет та Меттью провели там більшу частину літа, граючи п'єси.

Він був такий кумедний, такий милий і з ним було дуже весело. Ми їздили купатися в струмках, пили пиво в барі місцевого коледжу, цілувалися в полі з високою травою. Це було чарівне літо. Він знявся у пілоті "Друзів", але той ще не вийшов в ефір. Він нервував, сподіваючись, що його великий прорив не за горами. Так і сталося,

– написала Гвінет Петлроу.

Згодом життя розкинуло Гвінет та Меттью, однак акторка зізналася, що завжди була рада бачити колишнього бойфренда.

"Сьогодні мені дуже сумно, як і багатьом з нас. Я сподіваюся, що Меттью нарешті знайшов спокій", – додала Петлроу.

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Перрі не встиг одружитися

Меттю Перрі ніколи не перебував у шлюбі, а його найдовші стосунки були з акторкою Ліззі Каплан і тривали 6 років. За своє життя актор перебував у романтичних стосунках з багатьма голлівудськими знаменитостями: Джулією Роббертс, Ясмін Бліт, Нів Кемпбелл, Лорен Грем та Мейв Квінлен.

У 2020 році він навіть освідчився Моллі Гурвіц, з якою зустрічався 3 роки. Однак весілля так і не відбулося – через пів року після заручин пара розійшлася.