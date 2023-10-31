Инсайдами о том, как сохранить брак за многие годы и быть в нем счастливыми, Полякова поделилась в интервью.

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Как сохранить счастливый брак

Не долбите друг друга.

Разрешайте партнеру все и не мешайте.

Поддерживайте друг друга.

Звезда добавила, что ее муж не является романтичным. Для него романтика – это только дорогие подарки. Когда Вадим перестал много зарабатывать, то и перестал задаривать жену роскошью, а по-другому быть романтичным он не умеет.

Отношения Поляковой и Буряковского

Пара познакомилась еще в то время, когда старший на 17 лет Буряковский был женат, а Полякова находилась в токсических отношениях. Он пригласил певицу выступить на праздновании своего дня рождения, а затем взял у нее номер телефона.

Сначала между Вадимом и Олей были дружеские отношения, однако впоследствии мужчина расстался с женой и женился на певице. В браке у них родилось две дочери – Мария и Алиса.

Полякова неоднократно говорила, что у них с мужем "итальянские" отношения, потому что они много ссорятся. Недавно звезда призналась в трудностях, возникшие после того, как она вернулась из-за границы. Оля и Вадим так долго были отдельно из-за войны, что сформировали новые привычки. Теперь супруги заново учатся жить вместе.

Любопытно! Нидерландские ученые 8 лет собирали данные и опросили разные семьи, чтобы выяснить, что счастливый брак способствует долголетию. Гармоничная семейная жизнь влияет на состояние здоровья людей. Соответственно, люди, счастливые в браке, живут дольше.