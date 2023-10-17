В інтерв'ю Дмитру Гордону Оля наголосила, що саме тримає їхнє з Вадимом кохання ось уже майже 20 років.

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Сімейна криза

Минулого року Оля Полякова змушена була 5 місяців жити і працювати за кордоном. Вона була разом зі своїми доньками та мамою. А от її чоловік Вадим залишався в Україні і таким чином подружжя було розділене.

Полякова розповіла, що за цей час і в неї, і в чоловіка сформувалися нові звички. Їм довелося заново вчитися жити разом.

Коли ти повертаєшся додому в ту історію, яка була – а ти інша людина. І він інша людина. Нам перший час було складно. Я сказала: нам складно, нам треба знову звикати до подружнього життя. І знову вертатися в ту конструкцію, яка вже не працює,

– поділилася артистка.

Ба більше – ускладнювали стосунки й зовнішні фактори. Оля повернулася під час блекаутів і з жахом для себе усвідомила, що її будинок, який вона власноруч будувала, уже не приносить їй радості.

"Я повернулася в найдепресивніший період. Це не той дім, до якого я звикла. У мене немає роботи, я маю сидіти вдома в темноті. З Вадіком в нас теж почалися якісь стички. Бо приїхала людина, яка звикла жити одна і в неї сформувалися певні звички, а в нього свої. І це вже не та хата, в якій ми жили. Я впала в депресію. Я не розуміла як мені жити і що відбувається", – зізналася в інтерв'ю Полякова.

І лише робота, яка вже згодом розпочалася для Олі, врятувала її. Співачка, яка звикла більшість часу працювати, повернулася у своє життя. Вона знову полюбила свій дім та й стосунки з чоловіком налагодилися.

Ми не розлучаємося. Але ми пережили кризу,

– констатувала зірка.

Секрет стосунків

Цього року у вересні родині Олі та Вадима виповнилося 19 років. Як зазначила співачка у своєму Інстаграмі, вони обоє забули про цю дату. Утім, для них це не страшно, коли "так довго знаєш одне одного".

Полякова наголосила, що саме Вадим знає її найкраще і кохає так, як ніхто інший.

Він 100% краще знає мене ніж мама. Він 100% хоче зі мною жити і дозволяє бути тим, ким я є. Він мене не довбе, не контролює, не принижує. Він мені допомагає і він мене любить. І це єдина людина в світі, яка мене любить безумовно,

– ділилася вона.

Утім, різниця у віці все ж вдається взнаки. У цих героїв вона 16 років.

"Мій Вадік щодня лягає спати після сніданку. Він прокидається о 4:30 ранку. Йде скакає на конячках, далі у нього розтяжка, заплив у Дніпрі, потім він приходить вже такий свіженький на сніданок. А потім йде лягати спати, бо в нього вже цілий день пройшов. Для мене ідея лягти вдень і поспати – з розряду неможливих", – розповіла Оля.

Він вже дорослий і хоче іншого життя, а я ще "кінь педальний", я хочу ще нестися, в мене шило. А він хоче поспати. В принципі це не заважає. Він спить і не дістає мене, це непогано,

– як завжди віджартувалася Полякова.