У цьому матеріалі ми розкажемо історію кохання зірки пригодницьких екшнів Двейна Джонсона та його дружини Лорен Хашіан. Що приховується за дверима їхньою сімейного життя – читайте далі.

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Хто така Лорен

Лорен Хашіан виросла у Массачусетсі. Її батько – колишній барабанщик рок-гурту і його так звана робоча кімната була поруч з кімнатою Лорен. Тому в одному зі своїх інтерв'ю жінка наголошувала: їй точно судилося стати музикантом.

Навіть після того, як група розпалася, тато продовжував грати. Бачити як він тренується щодня, стало частиною моєї мети займатися музикою,

– розповідала вона.

Утім, Лорен Хашіан отримала ступінь бакалавра зі зв'язків із громадськістю та працювала координатором в музичних відділах двох найвідоміших компаній звукозапису. По-справжньому зайнятися музикою і розвивати свій талант Хашіан почала після народження дітей. А отже і після зустрічі з Двейном.

Як познайомилися Лорен та Двейн

2006 рік став знаковим для обох героїв. Їх звела робота у спільному проєкті "План гри". Вже за рік Лорен та Двейн почали зустрічатися. Однак чоловік відверто зізнавався, що на той час не шукав серйозних стосунків, оскільки нещодавно розійшовся зі своєю дружиною Дені Гарсією.

За іронією долі, коли ви нікого не шукаєте, сила Всесвіту бере верх,

– ділився Джонсон.

А згодом він наголошував про те, як йому пощастило знову закохатися. Вони таємно одружилися у 2019 році на Гаваях. Цікаво, що церемонію планували роком раніше, але тоді Хашіан була вагітна першою донькою. При цьому Двейн відверто зізнавався, що до останнього вагався щодо офіційного шлюбу.

Моє розлучення вплинуло на мене. Я не боявся знову одружуватися, просто були деякі вагання. Але Лорен була неймовірно терплячою,

– казав він.

Свої "так" вони сказали о 8 ранку, стоячи на пляжі, у колі найрідніших людей. Церемонію подружжя зберігало у суворій таємниці і доклало максимум зусиль щодо питань безпеки.

Моє життя таке гучне, тому те, що це все було так тихо, – велика перемога,

– зазначав Двейн Джонсон.

Які сімейні секрети розкривають зірки

Лорен та Двейн виховують двох спільних доньок – Жасмін і Тіану. У Джонсона є ще старша донька Симон Олександра від попереднього шлюбу.

Хашіан намагається приділити максимальну увагу малечі. Вона зізналася, що з їхньою появою навчилася планувати усі свої справи. А от її зірковий чоловік називає дружину прикладом якою має бути мама в його розумінні.

Пандемія Covid-19, яка поширилася у 2020 році і у буквальному сенсі зачинила кожного в своїх будинках, ще більше зблизила Лорен та Двейна. Звісно, не обійшлося без суперечок двох творчих особистостей. Але на цей випадок Джонсон має свій план.

Візьміть свого партнера за плечі, подивіться прямо у вічі і скажіть: дитинко, ти не помиляєшся, ти просто не звикла бути правою. А потім порахуйте лічені секунди до того, як ви щиро обоє розсмієтеся,

– радив він.

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Взагалі це зіркове подружжя є прихильниками одне одного. Лорен підтримує свого коханого у його творчості та супроводжує на червоних доріжках. А Двейн у свою чергу називає її причиною свого успіху та у свою чергу поділяє захоплення музикою.

Двейн був моєю головною рушійною силою та головним мотиватором,

– розповідала Лорен.