Британець сам розробив дизайн каблучки у два карати

Чоловік зізнався, що насправді з самого початку не сумнівався у своїй обраниці. З нею йому завжди було комфортно та легко. Однак Ірина вимагала підтверджень серйозності його намірів.

До теми З бойфрендом-іноземцем: Ірина Сопонару розсекретила дату проведення весілля

Я думаю, чекайте, а що для нього означає жити разом? Бо в нас якщо люди з'їжджаються, то це кудись веде. Це британець, може, у них так – поживемо разом, потім роз'їдемося. Я йому сказала, що точно бачу себе заміжньою жінкою,

– розповіла знаменитість.

Сам Різ зізнався – затягував з пропозицією, бо обдумував її до деталей. Він хотів зробити коханій освідчення мрії. Навіть самостійно розробив дизайн каблучки у два карати. Дату іноземець також обрав не просту – свій день народження.



Каблучка, яку розробив Різ / Фото з інстаграму Ірини Сопонару

Як освідчився наречений Сопонару

У святковий день Різ подарував Ірині альбом з їхніми фотографіями від першої зустрічі і до зараз. На останній сторінці лежав конверт.

Цікаво Не вистачало форм, – Ірина Сопонару відверто розповіла, чому вирішила збільшити груди

"Я думала: Боже, якщо це не пропозиція, це дуже жорстоко",

– поділилася Сопонару.

Дівчина вже встигла зрозуміти, що це не пропозиція, бо конверт був плоский, каблучка в ньому точно не лежала. Однак з'ясувалося, що всередині було фото обручки й напис: "Are you married me?". Після того Різ витяг справжню каблучку.

Зараз дівчина радіє, що все склалося саме так. Адже вона планує вийти заміж один раз і на все життя.