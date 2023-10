Британец сам разработал дизайн кольца в два карата

Мужчина признался, что на самом деле с самого начала не сомневался в своей избраннице. С ней ему всегда было комфортно и легко. Однако Ирина потребовала подтверждений серьезности его намерений.

Я думаю, подождите, а что значит для него жить вместе? Потому что у нас если люди съезжаются, это куда-то ведет. Это британец, может, у них так – поживем вместе, потом разъедемся. Я ему сказала, что точно вижу себя замужней женщиной,

– рассказала знаменитость.

Сам Риз признался – затягивал с предложением, потому что обдумывал его до деталей. Он хотел сделать любимой признание мечты. Даже самостоятельно разработал дизайн кольца в два карата. Дату иностранец тоже выбрал не простую – свой день рождения.



Кольцо, которое разработал Риз / Фото из инстаграма Ирины Сопонару

Как жених Сопонару сделал ей предложений

В праздничный день Риз подарил Ирине альбом с их фотографиями от первой встречи и по сей день. На последней странице лежал конверт.

"Я думала: Боже, если это не предложение, это очень жестоко",

– поделилась Сопонару.

Девушка уже успела понять, что это не предложение, потому что конверт был плоский, кольцо в нем точно не лежало. Однако выяснилось, что внутри было фото обручального кольца и надпись: "Are you married me?". После Риз вытащил настоящее кольцо.

Сейчас девушка радуется, что все сложилось именно так. Она ведь планирует выйти замуж один раз и на всю жизнь.