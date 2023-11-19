Аби не будувати упереджень довкола мастурбації, лікарі доказової медицини підготували підбірку, у якій розказали все, що потрібно знати про це явище.

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Що потрібно знати про мастурбацію

Мастурбацію називають "ліками проти всіх хвороб". За словами лікарів, вона дійсно здатна покращити людині настрій. Під час мастурбації ми отримуємо оргазм, який, своєю чергою, провокує викид гормонів дофаміну, ендорфіну, окситоцину та серотоніну. Це все допомагає розслабитися та почуватися краще.

Якщо у вас виникли якісь труднощі і ви багато переживаєте, то тимчасово полегшити ваш стан може оргазм. Під час нього знижується рівень "гормону стресу" – кортизолу.

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Оргазм розслабляє тіло, тому після нього можна легше заснути. В одному з досліджень 800 дорослих людей підтвердили, що засинають швидше після мастурбації.

Мастурбація може діяти як знеболювальне, адже під час оргазму стається викид ендоканабіноїдів, які діють як знеболювальне. Тому самозадоволення може зменшити біль під час менструації та головний біль. Однак тут важливо зауважити, що все залежить від рівня болю.

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Мастурбувати потрібно відповідально

Проте важливо наголосити, що мастурбація – це не чарівна таблетка і не заміна партнеру. Важливо займатися цим відповідально, адже занадто часта мастурбація може спровокувати дофамінову залежність. Дофамін часто називають "гормоном задоволення", він виробляється, коли мозок очікує винагороди за зроблене.

Якщо мастурбація переходить у системну поведінку, і ви не можете від неї відмовитися, то краще звернутися до психолога.