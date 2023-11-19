Чтобы не строить предубеждения вокруг мастурбации, врачи доказательной медицины подготовили подборку, в которой рассказали все, что нужно знать об этом явлении.

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Что нужно знать о мастурбации

Мастурбацию называют "лекарством от всех болезней". По словам врачей, она действительно способна улучшить человеку настроение. Во время мастурбации мы получаем оргазм, который в свою очередь провоцирует выброс гормонов дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. Это все помогает расслабиться и чувствовать себя лучше.

Если у вас возникли какие-то трудности и вы многое переживаете, то временно облегчить ваше состояние может оргазм. Во время него снижается уровень "гормона стресса" – кортизола.

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Оргазм расслабляет тело, потому после него можно легче заснуть. В одном из исследований 800 взрослых людей подтвердили, что засыпают быстрее после мастурбации.

Мастурбация может действовать как обезболивающее, ведь во время оргазма происходит выброс эндоканнабиноидов, которые действуют как обезболивающее. Поэтому самоудовлетворение может снизить боль во время менструации и головную боль. Однако здесь важно заметить, что все зависит от уровня боли.

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Мастурбировать нужно ответственно

Однако важно отметить, что мастурбация – это не волшебная таблетка и не замена партнеру. Важно заниматься этим ответственно, ведь слишком частая мастурбация может спровоцировать дофаминовую зависимость. Дофамин часто называют "гормоном удовольствия", он производится, когда мозг ожидает вознаграждения за сделанное.

Если мастурбация переходит в системное поведение, и вы не можете от нее отказаться, то лучше обратиться к психологу.