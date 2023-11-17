Прелюдия благодаря элементу игривости помогает снизить уровень стресса и тревожности и приблизить партнеров. Сексологи дают несколько советов, как разнообразить момент до начала секса.
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Возможно, это прозвучит странно, но один из первых советов касается вашего пространства. В быстром ритме жизни иногда не все уделяют достаточно внимания своему дому. Специалисты считают, что беспорядок и загруженность лишними предметами в спальне снижает уровень возбужденности. Поэтому прежде всего следует позаботиться и организовать пространство.
Сосредоточьте свое внимание на ощущениях. Лучше познакомьтесь и оцените части тела друг друга. Не торопитесь раздеваться, создайте предчувствие и замедлитесь. Делайте комплименты своему партнеру.
Читайте вместе эротику. Это позволяет провоцировать фантазию. Разместите немного театра в ваши отношения. Не бойтесь грязных разговоров в постели. Вы можете договориться об определенных словах, которыми можете называть партнера.
Не ограничивайтесь простыми поцелуями в губы. Познакомиться поближе означает ощутить другие части тела партнера. Легко скользите пальцами по спине, поцелуйте шею, облизните плечи.
Не забудьте ухаживать за собой – примите душ перед сексом. Убедитесь, что выглядите опрятно. Воспользуйтесь легкими духами.