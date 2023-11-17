Прелюдія завдяки елементу грайливості допомагає знизити рівень стресу та тривожності і наблизити партнерів. Сексологи дають декілька порад як урізноманітнити момент до початку сексу.

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Можливо це прозвучить дивно, але одна з перших порад стосується вашого простору. У швидкому ритмі життя інколи не всі приділяють достатньо уваги своїй домівці. Фахівці вважають, що безлад і завантаженість зайвими предметами у спальні знижує рівень збудженості. Тому перш за все варто потурбуватися і організувати простір.

Експерименти вносять різноманітність у сексуальне життя, але звертайте увагу на якість контрацепції. Так, продукція Durex® проходить тестування електронікою та випробування на якість. Все, щоб ви почувалися безпечно.



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Зосередьте свою увагу на відчуттях. Краще познайомтеся і оцініть частини тіла одне одного. Не поспішайте роздягатися, створіть передчуття і сповільніться. Робіть компліменти своєму партнеру.

Читайте разом еротику. Це дозволяє стимулювати фантазію. Додайте трохи театру у ваші стосунки. Не бійтеся брудних розмов у ліжку. Ви можете домовитися про певні слова, якими можете називати партнера.

Не обмежуйтеся простими поцілунками в губи. Познайомитися ближче означає відчути інші частини тіла партнера. Легенько ковзніть пальцями по спині, поцілуйте шию, облизніть плечі.

Не забудьте доглянути за собою – прийміть душ перед сексом. Переконайтеся, що маєте охайний вигляд. Скористайтеся легкими парфумами.