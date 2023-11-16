Но можно ли иметь счастливые отношения без половых актов? Эксперты исследовали этот вопрос и готовы дать ответ.
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Брак без секса: да или нет
Что ж, некоторые эксперты уверены: брак без секса не означает конец отношений. А интимная жизнь не определяет их успеваемость и не делает совершенно здоровыми. Впрочем, выбирая минимизировать или, возможно, вообще исключить интимную жизнь, стоит быть "на одной волне" со своим партнером в этом вопросе.
Важность секса зависит от цели отношений,
– уверяет эксперт по вопросам отношений Кортни Бойер.
По ее словам, преобладают случаи, когда кто-то из партнеров в браке на давит другого для удовлетворения своих потребностей. Но сначала отношения вообще не основывались на сексе, он нужен был только для продолжения рода.
"Если один или оба партнера действительно не желают секса, эти отношения все равно могут работать. Но только они могут решить, насколько секс важен для них и для отношений", – объясняют эксперты.
Здесь говорится о том, что секс может быть для некоторых людей способом чувствовать себя любимым и желанным, а для других не столь приоритетным. Чтобы отношения работали без секса, следует определить обоим партнерам следующие аспекты:
- проговорите свои ценности и интересы;
- каковы ваши ожидания от отношений;
- хотите ли вы оба отношения без секса и как можете удовлетворить свои потребности;
- важно, чтобы оба партнера решили, что секс не является приоритетом.
"Честность, открытость, доверие, уязвимость и любовь являются ключевыми элементами того, чтобы отношения работали. Это прекрасное время для жизни, если вы ищете особенные отношения", – добавляют специалисты.