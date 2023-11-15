Мы подготовили подборку из 6 книг, которые точно помогут вам понять кое-что об отношениях и взглянуть на поведение своего партнера по-другому.
Читайте также Короткая фата возвращается: главные свадебные тенденции 2024 года
"Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь", Сью Джонсон
В основе этой книги лежит суть эмоционально-фокусированной терапии, часто применяемой семейными психологами. Опираясь на собственные исследования, автор отмечает, что этот вид терапии сближает партнеров и уменьшает конфликты между ними. После прочтения этой книги вы сможете взглянуть на любовь под другим углом.
"Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь" / Фото knigarnia
"Мужчины с Марса, женщины из Венеры", Джон Грей
Эта книга довольно популярна, и вы могли о ней уже слышать. Людям, которые находятся в отношениях, она поможет лучше понять своего партнера. Главный смысл книги состоит в том, что мужчины и женщины "разговаривают на разных языках" и потому часто не понимают друг друга. Поэтому, чтобы построить счастливые отношения, вам нужно понять о чем говорит ваш любимый человек.
"Мужчины с Марса, женщины с Венеры" / Фото Книжный магазин "Есть"
"Женщины, которые любят до беспамятства", Робин Норвуд
Как вы могли понять из названия, эта книга в большинстве адресована женщинам. Автор рассказывает о том, почему женщины иногда прощают мужчинам то, что, казалось бы, простить нельзя. Книга помогает женщинам выйти из зависимых и абьюзивных отношений.
"Женщины, которые любят до безумия" / Фото Yakaboo
"Искусство любви", Эрих Фромм
Эта книга раскрывает суть не только романтических отношений. Она будет полезна каждому, ведь позволит осознать материнскую любовь, братскую, любовь к себе и тому подобное. Автор дает важные советы, чтобы постичь это сложное, но удивительное чувство.
"Что известно француженкам: о любви, сексе и других приятных вещах", Дебра Оливье
Автор заставляет женщин поверить, что можно одновременно быть любимой, успешной, уверенной, немного стервозной, инфантильной и, что самое важное – счастливой. На примере француженок она показывает, что жизнь может быть легкой и приятной.
"Что известно француженкам: о любви, сексе и других приятных вещах" / Фото Yakaboo
"Действовать как женщина, думать как мужчина", Стив Харви
Автор считает, что женщины совершают ошибку, когда за советами обращаются к другим женщинам. В своей книге он доказывает мысль о том, что советоваться о мужчинах женщинам нужно с другими мужчинами. Харви дает читательницам советы из собственного опыта. Приятный бонус – автор много шутит, поэтому книга читается легко и интересно.
"Действовать как женщина, думать как мужчина" / Фото Книжный магазин "Есть"
Прочитав эти книги или хотя бы одну из них, вам будет гораздо легче понять, что происходит между вами с партнером.