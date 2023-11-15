Мы подготовили подборку из 6 книг, которые точно помогут вам понять кое-что об отношениях и взглянуть на поведение своего партнера по-другому.

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"Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь", Сью Джонсон

В основе этой книги лежит суть эмоционально-фокусированной терапии, часто применяемой семейными психологами. Опираясь на собственные исследования, автор отмечает, что этот вид терапии сближает партнеров и уменьшает конфликты между ними. После прочтения этой книги вы сможете взглянуть на любовь под другим углом.



"Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь" / Фото knigarnia

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

"Мужчины с Марса, женщины из Венеры", Джон Грей

Эта книга довольно популярна, и вы могли о ней уже слышать. Людям, которые находятся в отношениях, она поможет лучше понять своего партнера. Главный смысл книги состоит в том, что мужчины и женщины "разговаривают на разных языках" и потому часто не понимают друг друга. Поэтому, чтобы построить счастливые отношения, вам нужно понять о чем говорит ваш любимый человек.



"Мужчины с Марса, женщины с Венеры" / Фото Книжный магазин "Есть"

"Женщины, которые любят до беспамятства", Робин Норвуд

Как вы могли понять из названия, эта книга в большинстве адресована женщинам. Автор рассказывает о том, почему женщины иногда прощают мужчинам то, что, казалось бы, простить нельзя. Книга помогает женщинам выйти из зависимых и абьюзивных отношений.



"Женщины, которые любят до безумия" / Фото Yakaboo

"Искусство любви", Эрих Фромм

Эта книга раскрывает суть не только романтических отношений. Она будет полезна каждому, ведь позволит осознать материнскую любовь, братскую, любовь к себе и тому подобное. Автор дает важные советы, чтобы постичь это сложное, но удивительное чувство.



"Искусство любви" / Фото КСД

"Что известно француженкам: о любви, сексе и других приятных вещах", Дебра Оливье

Автор заставляет женщин поверить, что можно одновременно быть любимой, успешной, уверенной, немного стервозной, инфантильной и, что самое важное – счастливой. На примере француженок она показывает, что жизнь может быть легкой и приятной.



"Что известно француженкам: о любви, сексе и других приятных вещах" / Фото Yakaboo

"Действовать как женщина, думать как мужчина", Стив Харви

Автор считает, что женщины совершают ошибку, когда за советами обращаются к другим женщинам. В своей книге он доказывает мысль о том, что советоваться о мужчинах женщинам нужно с другими мужчинами. Харви дает читательницам советы из собственного опыта. Приятный бонус – автор много шутит, поэтому книга читается легко и интересно.



"Действовать как женщина, думать как мужчина" / Фото Книжный магазин "Есть"

Прочитав эти книги или хотя бы одну из них, вам будет гораздо легче понять, что происходит между вами с партнером.